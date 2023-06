I migliori stabilimenti balneari della costa laziale per una vacanza al mare senza svuotare le tasche

L’estate si avvicina, ormai ci siamo e molti italiani stanno pensando a una nuova meta in cui passare le vacanze. Ma se invece siete del Lazio e volete rimanere intona, allora ecco i migliori stabilimenti balneari della costa laziale. Si tratta di lunghe spiagge pulite e convenienti, insomma a misura di portafogli e per tutte le tasche. In questi posti è anche possibile praticare sport acquatici, oltre che godere di viste mozzafiato. Non mancano attrazioni per i più piccoli e spazi ristoro dove è anche possibile mangiare. Ma quali sono queste strutture che offrono sicurezza, pulizia e confort senza spendere una fortuna? Scopriamo insieme quali sono i migliori stabilimenti balneari della costa laziale.

Il meglio del meglio per un’estate nel Lazio

Abbiamo selezionato cinque dei migliori stabilimenti balneari della costa laziale. Si tratta di strutture che offrono il meglio del meglio, ma che presentano comunque notevoli differenze tra di loro, le quali si possono evincere anche dai differenti prezzi, pur rimanendo sostanzialmente economici.

Andiamo quindi a scoprire di quali si tratta con la nostra lista ad hoc.

Partiamo dalle più economiche, quindi quelle che offrono probabilmente la soluzione migliore per chi non vuole spendere troppo. La prima della nostra lista è la Blue Bay – Stabilimento Balneare Anzio. Si trova, come si evince dal nome, ad Anzio e il costo medio per un ombrellone con due lettini è di circa 12 euro. Offre una spiaggia di sabbia mista a ciottoli, attrezzata con ombrelloni, lettini e canoe. Ha un’atmosfera tranquilla e rilassante, con un’area verde e una fontana. All’interno potrete trovare un ristorante dove sarà possibile mangiare pesce fresco, nonché una sala giochi e un bar caffetteria.

Saliamo leggermente di prezzo con il secondo stabilimento balneare della nostra lista. Stiamo parlando di Lido Le Tre Conchiglie. Si trova a Fanta Marinella e il costo medio per due lettini con ombrellone è di 15 euro circa. La spiaggia è caratterizzata da ciottoli e sabbia fine. Ha un’atmosfera familiare e accogliente, con un’area giochi per bambini e un campo da beach volley. Offre anche un ristorante pizzeria, un bar gelateria e una sala giochi.

Migliori stabilimenti balneari della costa laziale

Saliamo leggermente di prezzo e scopriamo cosa offre il Lido Aurora situato a Sperlonga. La spiaggia è caratterizzata da sabbia bianca e fine, con tanto di ombrelloni e lettini. € disponibili anche il pedalò per spiacevoli gite in mare. Il dinamismo è la parola d’ordine della struttura, e non manca all’occasione anche un’area fitness, oltre che una scuola di windsurf. Il costo medio per un ombrellone con due lettini è di circa 18 euro. Sono presenti nella struttura un’area ristorante self service, una sala da biliardo e un bar.

L’occasione di passare una bella vacanza nel Lazio non è cosa da poco. A tal proposito segnaliamo anche i migliori ristoranti di pesce della regione. Ma procediamo con la nostra lista degli stabilimenti balneari della costa laziale. Passiamo al Lido Balneare Bahia Blanca, sito a Sabaudia. Il costo medio per un ombrellone con due lettini è di circa 20 euro. Nella struttura troveremo una spiaggia di sabbia fine e dorata, attrezzata con ombrelloni, lettini e cabine. Ha un’atmosfera elegante e curata, con un giardino tropicale e una piscina con idromassaggio. Sulla spiaggia è presente anche una discoteca, e c’è inoltre un bar lounge e un ristorante che offre prodotti tipici.

Chiudiamo con il top della lista, uno dei più famosi e apprezzati del nostro paese. Stiamo parlando del Singita Miracle Beach. In questo caso il prezzo è decisamente più alto, 2 lettini e un ombrellone costano circa 25 euro. Offre una spiaggia ampia e pulita, attrezzata con ombrelloni, lettini e gazebo. Ha un’atmosfera esotica e raffinata, con teli a terra, cuscini colorati e gong al tramonto.

Riassumendo…

Sulla costa laziale ci sono alcuni dei migliori stabilimenti balneari del paese;

i prezzi sono modici e si può optare per un costo medio che va dai 12 ai 25 euro, a seconda delle strutture scelte.

È inoltre presente un ristorante gourmet, un bar cocktail e una ricca programmazione di eventi musicali e artistici.