Migliori spumanti sotto i 25 euro con cui brindare a Natale 2021

Il Gusto, sito web e supplemento cartaceo del quotidiano Repubblica che racconta ai suoi lettori il meglio dell’enogastronomia in Italia, ha presentato una mini guida ai migliori spumanti sotto i 25 euro con cui festeggiare l’arrivo del Natale e brindare al nuovo anno. La selezione include charmat italiani, spumanti metodo classico e produzioni al di là dei confini del nostro Paese. Sono tutte bottiglie che possono essere acquistare nei supermercati, nelle enoteche, sul portale Eataly e sui siti specializzati come Tannico e Xtrawine.

A seguire la lista presentata dalla rivista Il Gusto dei migliori spumanti che si possono acquistare in Italia con una spesa inferiore ai 25 euro.

Migliori spumanti metodo classico

· Perlugo Dosaggio Zero della cantina Pievalta (provincia di Ancona)

· Piemonte Doc Spumante Linea Terra della cantina Produttori in Clavesana (provincia di Cuneo)

· Cuveé Voyage Metodo Classico Brut della cantina Frescobaldi (provincia di Firenze)

· Pas Dosè della cantina Contratto (provincia di Asti)

· KK Spumante Dosaggio Zero rosé della cantina Kante (provincia di Trieste)

· Alta Langa Blanc de Blanc Extra Brut della cantina Fontanafredda (provincia di Cuneo)

· Franciacorta Brut della cantina SoloUva (provincia di Brescia)

· Brut Trento Doc della cantina Balter (provincia di Trento)

Migliori spumanti metodo Martinotti

· Manzoni Rosa Millesimato Extra Dry della cantina Ca’ di Rajo (provincia di Treviso)

· Il Vino dei Poeti Prosecco Doc della cantina Bottega (provincia di Treviso)

· Cuvée di Boj Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg della cantina Valdo (provincia di Treviso)

· Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg Cuvée del Fondatore della cantina Ca’ di Rajo (provincia di Treviso)

· Conegliano Valdobbiadene Docg Extra Dry Millesimato della cantina Serafini&Vidotto (provincia di Treviso)

· Rive di San Pietro Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg della cantina Vald’Oca (provincia di Treviso)

· Gold Prosecco Doc della cantina Bottega (provincia di Treviso)

Migliori spumanti metodo classico all’estero

· Spumante Brut Cava Palau Gazo (Spagna)

· Blanquette de Limoux Carte Noir Brut Aoc, Vergnes (Francia)

· Crémant D’Alsace Brut Perle Rosé, Arthur Metz (Francia)

· Caves de Marsigny Crémant de Bourgogne Blanc de Noirs Brut (Francia)

· Chartron et Trébuchet Cremant de Bourgogne Pinot Noir Brut Rosé (Francia).

