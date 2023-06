Le migliori spiagge d’Italia per bambini e famiglie nell’estate 2023

Non tutti forse lo sanno, ma oltre le Bandiere Blu ci sono anche le Bandiere Verdi, riconoscimento che premia le migliori spiagge a misura di bambino. Ogni anno l’International Workshop of Green flags stila una classifica a livello globale delle spiagge che si caratterizzano per servizi alle famiglie con bambini. Spiagge principalmente sicure e allo stesso tempo comode per i più piccoli, ma anche per i loro genitori. L’elenco delle Bandiere Verdi 2023 comprende 154 località, a cui se ne aggiungono 5 in Europa e altre 3 in Africa. Scopriamo insieme quali sono le migliori spiagge d’Italia quest’anno per bambini e famiglie.

Le 154 migliori spiagge d’Italia a misura di bambino

Abruzzo: Vasto Marina, Tortoreto, Silvi Marina, Roseto degli Abruzzi, Pineto Torre Cerrano, Pescara, Ortona – Spiaggia dei Saraceni, Giulianova, Montesilvano, Alba Adriatica

Basilicata: Maratea, Pisticci – Marina di Pisticci

Calabria: Bianco, Bova Marina, Bovalino, Caulonia – Caulonia Marina, Capo Vaticano, Cariati, Cirò Marina – Punta Alice, Squillace, Montepaone

Campania: Lungomare San Marco Trentova, Ascea, Centola – Palinuro, Ischia: Cartaroma Lido San Pietro, Marina di Camerota, Pisciotta, Pollica Acciardi Pioppi; Positano: spiagge Arenzo, Fornillo, Spiaggia Grande; Santa Maria di Castellabate, Sapri

Emilia-Romagna: Bellaria Igea Marina, Cattolica, Cervia-Milano Marittima-Pinarella, Cesenatico, Gatteo-Gatteo Mare, Misano Adriatico, Ravenna-Lidi Ravennati, Riccione, Rimini, San Mauro Pascoli – San Mauro mare

Friuli Venezia Giulia: Grado, Lignano Sabbiadoro

Lazio: Anzio, Formia, Gaeta, Lido di Latina, Montalto di Castro, Sabaudia, San Felice Circeo, Sperlonga, Terracina, Ventotene-Cala Neve.

Migliori spiagge italiane per bambini: ecco le nuove bandiere Verdi 2023

Liguria: Finale Ligure, Lavagna, Lerici, Noli

Marche: Civitanova Marche, Cupra Marittima, Fano Nord, Sassonia, Torrette/Marotta, Gabicce Mare, Grottamare, Mondolfo-Marotta, Numana Alta-Bassa, Marcelli Nord, Pesaro

Molise: Termoli

Puglia: Fasano, Gallipoli, Ginosa-Marina di Ginosa, Lizzano-Marina di Lizzano, Margherita di Salvoia, Melendugno, Ostuni, Otranto, Polignano a Mare, Cala Fetente – Cala Ripagnola – Cala San Giovanni, Porto Cesareo, Rodi Garganico, Salve-Marina di Pescoluse, Vieste

Sardegna: Alghero, Bari Sardo, Cala Domestica, Capo Coda Cavallo, Carloforte – Isola di San Pietro: La Caletta – Punta Nera, Girin – Guidi; Castelsardo-Ampurias, Is Arutas – Mari Ermi, La Maddalena: Punta Tegge-Spalmatore

Sicilia: Balestrate, Campobello di Mazara – Tre Fontane – Torretta Granitola, Catania Playa, Cefalù, Giardini Naxos, Ispica – Santa Maria del Focallo, Lipari – Marina di Lipari – Acquacalda-Canneto, Marsala – Signorino, Mazara del Vallo – Tonnarella

Toscana: Bibbona, Camaiore, – Lido Arlecchino-Matteotti, Castiglione della Pescaia, Follonica, Forte dei Marmi, Grosseto – Marina di Grosseto Principina a Mare, Monte Argentario – Cala Piccola – Porto Ercole (Le Viste) – Porto Santo Stefano – Santa Liberata – Pietrasanta – Marina di Pietrasanta

Veneto: Caorle, Cavallino Treporti, Chioggia-Sottomarina, Jesolo – Jesolo Pineta, Lido di Venezia, San Michele al Tagliamento – Bibione.

Per questa estate, insomma, andare al mare significherà anche guardare alle migliori per i più piccoli.

Riassumendo