I migliori smalti semipermanenti per un’estate colorata

Gli amanti delle manicure sanno che in in estate hanno una bella gatta da pelare, tra caldo, sole e mare. Che per direste di smalti semipermanenti? Si tratta di una soluzione che garantisce una tenuta fino a tre settimane senza rovinarsi. Ecco perché risultano essere la soluzione ideale per la calda stagione. Se pensate che tali prodotti possono comportare qualche complicazione rispetto a quelli tradizionali, niente affatto. Si applicano infatti al medesimo modo, ma si asciugano con una lampada UV o LED e devono essere rimossi con un solvente specifico. Queste sono le uniche due differenze relative all’applicazione, mentre i vantaggi sono molto più importanti. Essi infatti offrono una copertura brillante e uniforme, oltre a una vasta gamma di colori. Sono inoltre in grado di offrire una importante protezione alle unghie. Ma quali sono i migliori? Scopriamolo insieme.

All’insegna di un’estate colorata

Partiamo subito con la nostra carrellata dedicata agli smalti semipermanenti.

Partiamo dal. Si tratta di un prodotto di alta qualità, che offre una consistenza cremosa e una pigmentazione intensa. La sua formula è priva di sostanze tossiche ed è arricchita con ingredienti idratanti e nutrienti per le unghie. Può durare fino a 21 giorni ed è disponibile in oltre 300 colori diversi, tra cui tonalità vivaci e pastello perfette per l’estate. Il prezzo di questo smalto è di circa 10 euro per 10 ml.

Il secondo consiglio è affidato invece a Elite99 Gel Smalto Semipermanente. Parliamo di un prodotto di buona qualità che garantisce copertura e lucentezza omogenee. Dura fino a 14 giorni e offre una scelta di 200 colori diversi. Il prezzo di questo smalto è di circa 7 euro per 10 ml.

Altro giro, altra corsa con Mefa Gel Smalto Semipermanente.

I migliori smalti semipermanenti per chi vuole sentirsi sicura

Alziamo nuovamente la qualità per un prodotto che offre una texture liscia e una brillantezza eccezionale. La sua formula è vegana e cruelty-free ed è resistente ai graffi e alle crepe. Ha una durata fino a 21 giorni ed è disponibile in oltre 100 colori diversi, tra cui tonalità luminose e glitterate ideali per l’estate. Il prezzo di questo smalto è di circa 15 euro per 6 pezzi da 8 ml ciascuno.

Proseguiamo la nostra carrellata dedicata ai migliori smalti semipermanenti, prodotti perfetti per l’estate con un altro prodotto sicuramente di discreta qualità, per questo abbastanza economico. Prima però, sempre a proposito dell’estate, vi ricordiamo di non trascurare mai i rischio di una forte esposizione al sole. Per questo motivo è bene utilizzare abbronzanti sicuri e adatti alla propria pelle. Tornando agli smalti, il consiglio successivo si chiama Lagunamoon Gel. Si tratta di uno smalto semipermanente di qualità media, che offre una consistenza fluida e una luminosità discreta. La sua formula è ipoallergenica e non contiene sostanze nocive per le unghie. Ha una durata fino a 10 giorni ed è disponibile in oltre 150 colori diversi, tra cui tonalità naturali e classiche adatte per l’estate. Il prezzo di questo smalto è di circa 12 euro per 6 pezzi da 8 ml ciascuno.

Chiudiamo con il Vishine Gel Smalto Semipermanente: in questo caso invece parliamo di un prodotto di buona qualità, che offre una consistenza densa e una lucentezza elevata. La sua formula è ecologica e non danneggia le unghie. Esso ha una durata fino a 14 giorni ed è disponibile in oltre 300 colori diversi, tra queste non mancano tonalità eleganti e sofisticate, perfette per l’estate. Il prezzo di questo smalto è di circa 9 euro per 10 ml.

Riassumendo…