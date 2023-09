Migliori shampoo per capelli da comprare nei negozi, la classifica

Scegliere il migliore shampoo per capelli non è mai facile, anche perché ogni persona ha un tipo di capello diverso che vuole un diverso trattamento. Sul mercato, poi, ce ne sono in vendita davvero tantissimi. Il team di Fanpage ha pubblicato di recente una classifica dei migliori shampoo per capelli, utile a tutte le donne indecise non solo su quale shampoo usare ma quale sia il migliore oggi disponibile sul mercato. La selezione di shampoo pubblicata da Fanpage si basa sulla marca, sul risultato che ognuno di loro garantisce e sul loro INCI (International Nomenclature of Cosmetic Ingredients, ossia Nomenclatura Internazionale degli Ingredienti Cosmetici).

Elenco dei migliori shampoo oggi disponibili sul mercato secondo una ricerca di Fanpage

Olaplex N° 4 Bond Maintenance (miglior shampoo per capelli secchi)

Wella Fusion Repair Shampoo (per capelli da ripianare)

Tigi Bed Head Color Goddess (shampoo da scegliere per capelli colorati)

RestivOil Complex (miglior shampo antiforfora)

Kerastase Resistance Bain Force Architecte (miglior shampoo per qualità/prezzo)

Head & Shoulders (shampoo idratante)

Watermans (miglior per la crescita dei capelli)

Roche Posay (miglior shampoo per la cute sensibile e delicata)

Fanola Oro Therapy (shampoo per capelli morbidi e lucenti)

Faith in Nature (miglior shampoo bio)

Sunsilk (shampoo per capelli lisci)

È Pura – Curly Care (shampoo per capelli ricci)

Keratin Therapy (shampoo professionale).

Come scegliere lo shampoo più adatto alle nostre esigenze

Per prima cosa, essendo un prodotto dedicato alla cura del proprio corpo, è preferibile non andare al risparmio. Se è vero che per altri articoli la chiave magica sta nel rapporto qualità-prezzo, per prodotti come lo shampoo a contatto direttamente sulla pelle la priorità va data semplicemente al prodotto migliore.

Detto questo, uno degli elementi che influenzano maggiormente la scelta di questo o quell’altro shampoo è la tipologia di capelli. Per farla breve, va scelto lo shampoo in base al tipo di capelli.

Se si hanno capelli normali la scelta è molto semplice, visto che possono essere lavati con qualsiasi tipo di prodotto. Per i capelli secchi invece è necessario acquistare uno shampoo nutriente e idratante, in modo da riparare i capelli spenti e indeboliti. Al contrario, per i capelli grassi la scelta ideale ricade su uno shampoo neutro.

Migliori shampoo per capelli da comprare nei negozi, la classifica

Non è facile nemmeno scegliere uno shampoo per i capelli misti, quel tipo di capelli secchi sulle punte e grassi alla radice: il compromesso migliore è uno shampoo effetto balance, in grado di normalizzare il capello. Per quanto riguarda infine i capelli lisci e quelli ricci, il consiglio è di usare uno a base di balsamo o di condizionanti, così da contrastare l’effetto crespo ed elettrizzante. Insomma, ad ogni donna corrisponde uno shampoo e per questo la lista in oggetto può davvero essere utile a trovare quello che può fare al caso personale, un pò come avevamo visto con i migliori deodoranti per donne.

Riassumendo