Le migliori scarpe primi passi 2023 per rapporto qualità/prezzo

Sostegno e stabilità nonché un buon sviluppo del piede: ecco perché si cercano le migliori scarpe primi passi. Esse sono molto importanti, soprattutto nei bambini che stanno iniziando a muovere i primi passi, perché progettate per fornire il giusto sostegno e stabilità ai piedini che stanno sviluppando la propria abilità di camminare. Tali scarpe aiutano, poi, a mantenere il corretto allineamento del piede riducendo il rischio di cadute e infortuni. In più, offrono una protezione aggiuntiva ai piedi del piccolo, possono proteggere dai detriti, dagli oggetti appuntiti o dalle superfici ruvide che potrebbero causare disagio o lesioni durante l’apprendimento della camminata.

Inoltre, questa tipologia di scarpa è stata creata per adattarsi alle esigenze dei piedi in crescita dei bambini. Consente, infatti, a questi ultimi di svilupparsi in modo naturale e sano, senza limitare il movimento o la crescita normale.

Detto ciò, quali sono le migliori per rapporto qualità/prezzo? Ce lo dice il noto compratore di offerte Qualescegliere.

Perché acquistare questa tipologia di scarpe?

Quanto costa un figlio nel primo anno di vita è una domanda che sicuramente tutti si saranno posti. Ebbene, secondo la Federconsumatori può arrivare a costare dai 7 a 17 mila l’anno. I costi, purtroppo, sono cresciuti molto negli ultimi tempi: basti pensare che solo le pappine e il latte sono aumentati anche del 7% in più rispetto al 2021. La parolina magica è quindi: risparmiare e lo si può fare anche scegliendo le migliori marche di scarpe primi passi.

La fase di apprendimento ovvero dei primi passi parte dai 9-14 mesi circa e si protrae per almeno i 12 mesi successivi. Proprio per questo è importante che i piccoli abbiano un supporto adeguato nonché calzature adatte. Con la scelta di prodotti inadeguati, infatti, si rischia di alterare il normale sviluppo della postura del piedino che potrebbe portare a delle problematiche relative all’appoggio plantare e alla postura.

Nella valutazione della scarpa, quindi, come spiega Qualescegliere, sono importanti la forma e i materiali della tomaia, quest’ultima è la parte superiore della scarpina (tutta) che fascia il piedino. Esattamente dalla parte posteriore della caviglia alla punta. Sono importanti, inoltre, la suola e l’interno nonché la misura precisa del piede e il comfort.

Le migliori scarpe primi passi 2023 per rapporto qualità/prezzo

Per Qualescegliere, tra le migliori scarpe primi passi 2023 ci sono le Bobux I Walk Grass Court che ottengono 9 punti su 10. I punti forti sono la tomaia traspirante e in pelle morbida nonché la suola flessibile in gomma. Quest’ultima, poi, è piatta e ha un tocco rinforzato. Il problema di questa scarpa, però, è che costa molto: la si trova a circa 64 euro su Amazon.

La migliore per rapporto qualità/prezzo con punteggio di 8.5 su 10 è la Naturino Cocoon che si può acquistare a circa 25 euro. I suoi pregi sono la nappa morbida, la suola in gomma flessibile con il rinforzo della punta, la fattura più che buona, la tomaia spaziosa e ampia e che è ottima anche per i mesi più freddi.

La top 3 si chiude con una scarpa dal prezzo medio, circa 40 euro. Si tratta della Camper Peu cami First Walker che ha ottenuto un punteggio di 8.5 su 10. Tra i pregi di questo prodotto ci sono la suola che segue la forma del piede del piccolo, il cinturino in velcro laterale, gli interni in pelle e la flessibilità del modello nonché la robustezza.

Riassumendo…

1. È importante scegliere i migliori modelli di scarpe primi passi

2. Qualescegliere ha effettuato un test nel 2023 delineando quali sono i migliori

3. Tra questi al vertice ci sono le Bobux I Walk Grass Court seguite dalle Naturino Cocoon e dalle Camper Peu cami First Walker.

[email protected]