Migliori repellenti anti zanzare per l’estate secondo Altroconsumo

Da giorni siamo entrati ufficialmente nell’estate. Senza manco farlo apposta, proprio in questi due giorni stiamo facendo i conti con le temperature più alte dei primi 6 mesi. E si sa, il ritorno del caldo è l’anticamera del ritorno delle zanzare. Ogni anno, milioni di italiani cercano in tutti i modi di tenere lontano questi fastidiosi insetti. C’è chi se le inventa di tutti i colori pur di sfuggire alle punture, purtroppo però ogni tentativo si rivela vano. Che poi non è sempre detto che le zanzare diano fastidio.

Ci sono migliaia di persone in Italia, ad esempio, a cui delle zanzare importa meno di zero. Come se avessero una qualche forma di immunità. Una realtà molto diversa invece per tutti gli altri (e, ve lo assicuriamo, sono la stragrande maggioranza). La soluzione migliore? Un repellente anti zanzare efficace, meglio ancora se economico. Anche perché si dà già ora per scontato che terminerà in fretta.

A tal riguardo, Altroconsumo ha condotto di recente una ricerca per redigere la classifica dei migliori repellenti contro le zanzare in vendita oggi in Italia. Se avete la curiosità di conoscere l’esito dello studio, continuate a leggere.

Classifica Altroconsumo sui migliori repellenti anti zanzare per l’estate 2023

PREP Insetto Repellente Spray – 77 – Qualità Ottima – Prezzo medio 5,80 euro – Contenuto da 100 ml – Principio attivo deet – Formato spray pressurizzato – Miglior del test

Carrefour Sport Lozione Insetto Repellente – 76 – Qualità Ottima – Prezzo medio 3,49 euro – Contenuto da 100 ml – Principio attivo Deet – Formato spray vapo

VAPE Derm Scudo Attivo Spray Antipuntura – 76 – Qualità Ottima – Prezzo medio 7,99 euro – Contenuto da 100 ml – Principio attivo deet + citrepel – Formato spray pressurizzato

Autan Tropical Insetto Repellente – Spray Secco – 76 – Qualità Ottima – Prezzo medio 9,99 euro – Contenuto da 100 ml – Principio attivo deet – Formato spray pressurizzato

Stack Multinsetto – 76 – Qualità Ottima – Prezzo medio 2,99 euro – Contenuto da 100 ml – Principio attivo deet – Formato spray vapo – Miglior Acquisto

Stack Tropical Insetto Repellente – 76 – Qualità Ottima – Prezzo medio 2,79 euro – Contenuto da 100 ml – Principaio attivo deet – Formato spray vapo – Miglior Acquisto

Zcare Exotic InsettoRepellente – 76 – Qualità Ottima – Prezzo medio 9,90 euro – Contenuto da 100 ml – Principio attivo deet – Formato spray vapo

PREP Insetto Repellente Lozione – 76 – Qualità Ottima – Prezzo medio 5,80 euro – Principio attivo deet – Contenuto da 100 ml – Formato sparay vapo

Jungle Formula Repellente Antizanzare Forte – 76 – Qualità Ottima – Prezzo medio 9,90 euro – Contenuto da 75 ml – Principio attivo deet – Formato spray vapo

Jungle Formula Repellente Antizanzare Molto Forte – 75 – Qualità Ottima – Prezzo medio 9,90 euro – Contenuto da 50 ml – Principio attivo deet – Formato roll-on

Zig Zag Insettivia! Tropical Antipuntura Lime Amaro – 74 – Qualità Ottima – Prezzo medio 6,40 euro – Contenuto 100 ml – Principio attivo deet – Formato spray vapo

Zig Zag Insettivia! Tropical Antipuntura Talco di Marsiglia – 74 – Qualità Ottima – Prezzo medio 6,40 euro – Contenuto da 100 ml – Principio attivo deet – Formato spray vapo

Zig Zag Insettivia! Tropical Antipuntura Geranio e Citronella – 74 – Qualità Ottima – Prezzo medio 6,40 euro – Contenuto da 100 ml – Principio attivo deet – Formato spray vapo

Conad Tropical Insetto Repellente Lozione No Gas – 71 – Qualità Ottima – Prezzo medio 5,99 euro – Contenuto da 100 ml – Principio attivo deet – Formato spray vapo

Zcare Exotic Strong Insetto Repellente – 67 – Qualità Buona – Prezzo medio 12,90 euro – Contenuto da 100 ml – Principio attivo deet – Formato spray vapo

Off! Né Punti Né Unti Spray – 65 – Qualità Buona – Prezzo medio 6,55 euro – Contenuto da 100 ml – Principio attivo deet – Formato spray pressurizzato

Autan Botanicals Insetto Repellente – Vapo – 62 – Qualità Buona – Prezzo medio 8,29 euro – Contenuto da 100 ml – Principio attivo citrodiol – Formato spray vapo

Orphea Safari Formula Spray Antipuntura – 62 – Qualità Buona – Prezzo medio 7,48 euro – Contenuto da 50 ml – Principio attivo citrodiol – Formato spray pressurizzato

Autan Family Care Insetto Repellente – Spray secco – 62 – Qualità Buona – Prezzo medio 7,49 euro – Contenuto da 100 ml – Principio attivo deet – Formato spray pressurizzato.

Con il caldo e l’umidità, quindi, è fondamentale proteggersi dal pericolo zanzare, che causano anche malattie da non sottovalutare.

Riassumendo

– L’estate è arrivata e con lei hanno fatto segnare il loro ritorno anche le zanzare.

– Alcune persone sembrano immuni dai fastidiosi insetti, altre invece non li sopportano nemmeno 10 minuti.

– Altroconsumo ha condotto un test per scoprire quali sono i migliori repellenti oggi in vendita nei supermercati italiani.

– Il repellente migliore del test è PREP Insetto Repellente Spray, che raggiunge il punteggio di 77 (Qualità Ottima)

– Il miglior acquisto indicato dalla nota associazione di consumatori è invece Stack Multinsetto. Il premio va all’eccellente rapporto qualità prezzo.