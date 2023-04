I migliori purificatori d’aria economici per l’estate 2023

Chi ha detto che l’estate è la stagione più bella dell’anno forse ha dimenticato il caldo afoso, l’umidità prorompente e l’inquinamento dilagante. Quando le temperature si alzano, infatti, queste criticità si acuiscono. I migliori condizionatori d’aria economici diventano quindi un must se vogliamo quanto meno ricreare nei nostri appartamenti un clima sano e fresco. Quali sono quindi quelli da scegliere? Ecco i modelli più performanti che ci permetteranno di passare un’estate fresca senza spendere troppo.

Migliori purificatori d’aria economici

Klarstein Tramontana: il più versatili

Dopo aver visto quali sono gli zaini migliori per fare lunghe passeggiate in aperta natura, stavolta ci spostiamo in un ambiente decisamente diverso, ossia quello dei nostri appartamenti. Partiamo subito con un modello che sicuramente merita l’attenzione di tutti, vista la completezza delle sue funzioni e il prezzo contenuto. Stiamo parlando del Klarstein Tramontana. Dal design elegante e compatto, è dotato di display touch e telecomando.

Philips Purificatore d’Aria AC1215/10: il più intelligente

La potenza è di 35 W, con portata massima di 220 m³/h. Ha ben sei livelli di filtraggio: pre-filtro, filtro HEPA, filtro a carbone attivo, filtro catalitico a freddo, ionizzatore e lampada UV. Queste funzioni gli permettono di rimuovere il 99,97% di particelle presenti nell’aria, com ad esempio i germi, ma si dimostra impeccabile anche nell’eliminare i cattivi odori. Il prezzo? Solo 100 euro.

Secondo modello da presentare, passiamo a un’azienda leader del settore, la Phillips, con AC1215/10. La potenza è di 50 W e porta massima che arriva a 270 m³/h. A questo purificatore non sfuggono virus e batteri, grazie al sistema di filtraggio che gli permette di eliminare fino al 99,97% delle particelle presenti nell’aria.

DeLonghi AC75: il più semplice

Presente anche il rilevatore della qualità in tempo reale. Per quanto riguarda il prezzo, in questo caso saliamo a 150 euro.

Se invece volete qualcosa di più economico, ma allo stesso tempo comunque dalle buone performance, allora ecco il DeLonghi AC75. Questo modello ha una potenza di 40 W e una portata massima di 140 m³/h. Il suo sistema di filtraggio è costituito da due livelli: un filtro HEPA che cattura le particelle più piccole e un filtro a carbone attivo che assorbe i cattivi odori. Le velocità di ventilazione invece sono tre e si possono regolare manualmente. Il prezzo è di soli 80 euro.

Altri modelli consigliati