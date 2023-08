Migliori profumi dell’anno, ecco quelli più venduti nel 2023

Buon gusto, eleganza, attributo di femminilità e chi più ne ha più ne metta. I migliori profumi sono prodotti particolarmente ambiti dal gentil sesso (e non solo). In questa occasione ci concentriamo su quelli più venduti in questo 2023 che ha già superato il giro di boa. Vediamo insieme di quali si tratta.

Fragranze per donne

Rallegrare sé stessi e gli altri che ci circondano con un buon profumo è senza dubbio un must per molte donne. Ma quali sono i profumi migliori, ossia quelli più venduti in questi mesi del nuovo anno? Tra i più amati spicca senza dubbio Armand Basi In Red. Si tratta di una fragranza creata nel 2012 e in questi 10 anni e passa ha ottenuto sempre maggior successo. È abbinato al flamenco, e come la danza spagnola si presenta dinamico e coinvolgente. Il tandem di aromi che lo compone è formato da zenzero orientale e mandarino del sud. Non manca un tocco di bergamotte verde per completare la fragranza e renderla più accattivante possibile.

Un altro must imperdibile che compare tra i migliori profumi di donne quest’anno è Versace Bright Crystal. Diverse milioni di copie già vendute dal 2006 ad oggi. È composto da melograno e yuzu con al centro una sinuosa nota di magnolia. Non mancano peonia e loto. È caratterizzato da una componente acida molto leggera, cosa che lo rende perfetto per l’estate. Questa caratteristica infatti lo rende particolarmente adatto per i mesi più caldi dell’anno.

Una gioia per il nostro olfatto

Passiamo a un altro mostro sacro della lista, il Lanvin Eclat DArpege. Paticolarmente apprezzato tra i più giovani, la fascia d’eta che lo ha acquistato di più quest’anno infatti, va dai 18 ai 30 anni.

Ovviamente si tratta di un profumo che non ha limiti d’eta, ma le sue caratteristiche aromatiche sembrano essere particolarmente apprezzate dalle giovani donne. La leggerezza, la trasparenza e la raffinatezza sono le qualità che contraddistinguono il bouquet. e fatto con foglie di tè verde, cedro bianco, muschio e ambra, elementi che lo rendono perfetto per ogni stagione.

Un altro prodotto imbattibile è Dolce&Gabbana Anthology L’Imperatrice 3. Sensuale e luminoso è composto da kiwi in un cocktail dalla polpa di angurie mature. Segnaliamo poi Angel Schlesser Essential, che invece è formato da kiwi, melograno e mandarino. E che dire invece del Chloe Eau De Parfum? Si tratta di un’altro dei profumi più venduti dell’anno. A caratterizzarlo è la forte e piacevole fragranza al gusto di frutti di litchi. Completiamo l’opera con Lancôme La Vie Est Belle. E creato con iris romantico circondato da fiori d’arancio e gelsomino. Non mancano note di vaniglia e patchouli. I toni floreali fruttati lo rendono perfetto per la primavera e l’estate, ma non solo.

Abbiamo dunque visto quali sono i migliori profumi dell’anno. A tal proposito vi segnaliamo anche le migliori creme solari bio, visto il caldo afoso che sta caratterizzando questi giorni di agosto. Prima di concludere, però, andiamo anche a vedere quali sono i prezzi di questi prodotti ricapitolando la classifica finale:

Armand Basi In Red (il prezzo va dai 18 ai 34 euro, a seconda della quantità) Versace Bright Crystal (prezzo varia in base alla quantità e va dai 14 agli 80 euro) Lanvin Eclat DArpege (prezzo medio intorno ai 40 euro) Dolce&Gabbana Anthology L’Imperatrice 3 (prezzo 35,20 euro) Angel Schlesser Essential (prezzo intorno ai 30 euro) Chloe Eau De Parfum (il costo parte da 35 euro) Lancôme La Vie Est Belle (prezzo 90,60 euro).

D come possiamo vedere, il Lancôme risulta essere quello più costoso. Come dicevamo, però, il costo dei prodotti può variare in base alla quantità.