Migliori patatine fritte surgelate, c’è la classifica dopo i test degli esperti

Il cibo fresco è sempre un’altra cosa, e anche quando si parla di patate l’affermazione non può essere smentita. Ciò detto, quali sono le migliori patatine fritte surgelate? Stavolta per scoprirlo ci siamo affidati ai test effettuati dagli esperti di 60 Millions de Consommateurs, piattaforma francese che ha esaminato le marche del proprio paese e non solo. Ne viene fuori una classifica tutta da scoprire.

Comode, pratiche pronte al volo

È proprio così, le patatine fritte surgelate sono un cibo veloce e saporito, ma soprattuto facile da preparare. Come dicevamo, la ricerca arriva da una nuota piattaforma francese che ha analizzato 9 marchi famosi in patria e non solo. Ci si potrebbe aspettare prezzi costosi per i marchi migliori, e invece a sorpresa chi ha ottenuto un punteggio migliore nei test per l’assenza di zucchero e sali aggiunti, se la accaparra un marchio low cost che tra l’altro è presente anche sul nostro territorio.

A quanto pare, secondo gli esperti la qualità del prodotto è strettamente associata alla quantità quando si parla di migliori patatine fritte surgelate. Secondo questo criterio al primo posto abbiamo Lidl con il 96%, seguita a ruota da Piacrd (94,5%) e Intermarché (93%). Deludente invece il risultato ottenuto da una marca molto famosa come McCain, che invece raggiunge solo il 90%. Per quanto riguarda gli ingredienti, anche in questo caso la spunta Lidl che ne presenta solo due, appunto le partite e l’olio. Gli altri marchi invece presentano da 6 a 9 ingredienti, i quali sono da considerarsi sostanzialmente degli intrusi per gli esperti della piattaforma dedicata ai consumatori francesi.

La questione degli ingredienti è particolarmente importante per quanto riguarda la buona qualità del prodotto. Abbiamo detto di Lidl, mentre le altre marche presentano altri ingredienti. Parliamo di prodotti come Aldi, Auchan, Carrefour, Casino, E.Leclerc e Intermarché. Ecco cosa i test hanno trovato al loro interno:

Purtroppo, sono state rilevate anche tracce di additivi, quali i difosfati (E450), potenziali responsabili di malattie cardiocircolatorie. E ancora McCain a fare brutta figura in questo senso. A tale proposito, la nota marca contiene anche una dose eccessiva di sale (0,50 g per 1 hg), seguita da Intermarché (0,47 g/1 hg) e Casino (0,41 g/1 hg). Ottimo invece il test di Picard e Lidl (0,14 g/1 hg). A quanto pare dunque Lidl si conferma la migliore marca per quanto riguarda la patatine fritte surgelate. Ricordiamo inoltre che il prodotto in questione non presenta nemmeno lo zucchero tra i suoi ingredienti aggiuntivi, essendo invece fatta solo di patate ed olio. Queste classifiche sono sempre particolarmente interessanti, anche perché ci danno la possibilità di conoscere i prodotti migliori da mettere sulla nostra casa. Ricordiamo ad esempio anche la classifica stilata dagli esperti di Altroconsumo riguardo i prodotti alimentari, come ad esempio le migliori pizze surgelate. Insomma, Lidl è la migliore marca per quanto riguarda questa speciale classifica.

