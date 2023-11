Con l’avvicinarsi delle festività, la ricerca dei migliori panettoni e pandori 2023 è d’obbligo. La scelta tra le numerose opzioni disponibili può sembrare un compito arduo ma la ricompensa di un dolce natalizio perfetto vale ogni sforzo.

Intanto, già da qualche settimana, tra gli scaffali dei supermercati sono comparsi numerosi dolci per cui il team di Qualescegliere ha illustrato gli aspetti a cui dedicare maggiore attenzione prima di scegliere il prodotto giusto da comprare.

Quali dolci scegliere per Natale?

Sugli scaffali dei supermercati da qualche settimana è possibile trovare una varietà di pandori e panettoni per cui scegliere i migliori non è semplice.

In aiuto, arriva il comparatore delle offerte Qualescegliere che ha esaminato le caratteristiche principali dei due dolci tipici natalizi.

Dato che si tratta di prodotti dolciari, in primis, essi devono contenere degli ingredienti in percentuali specifiche. Nel caso di uvetta e canditi, ad esempio, la percentuale deve essere del 20%. È importante, quindi, leggere attentamente l’etichetta alimentare per evitare di acquistare prodotti di qualità mediocre che ricordano solo in parte il gusto tradizionale del pandoro o del panettone.

Per quanto riguarda il pandoro, ricordiamo che gli ingredienti fondamentali sono le uova di gallina fresche intere o il tuorlo d’uovo (minimo 4%), la farina di frumento e lo zucchero. Inoltre la materia grassa butirrica deve essere minimo il 20% e poi ci deve essere lievito naturale (da pasta acida) e gli aromi di vaniglia.

Secondo la normativa italiana, gli elementi principali del panettone, invece, sono lo zucchero, la farina di frumento e il lievito naturale ottenuto dalla pasta acida. Le uova, invece, devono essere di gallina ed intere di classe A. Va bene anche il tuorlo d’uovo purché la percentuale non sia sotto il 4%. Infine è necessario il burro (minimo 16%), l’uvetta e le scorze di agrumi (minimo 20%) nonché il sale.

Migliori pandori e panettoni 2023 secondo l’ultimo studio di Qualescegliere

Se nell’ultima classifica dei migliori pandori 2022 per Altroconsumo c’erano “Le tre Marie magnifico pandoro” e il “Duca Moscati dell’Eurospin”, quali sono i top 2023 per Qualescegliere?

Ebbene, il migliore risulta essere sempre il “Pandoro Magnifico Tre Marie” il cui costo è a partire da 12,80 euro per il formato da 1 chilo. Il suo impasto è molto soffice mentre la ricetta è stata arricchita dall’utilizzo del burro francese Poitou Dop. Il pandoro che vince il premio per migliore rapporto qualità-prezzo è invece il Gran Pandoro Maina con lievitazione naturale e lavorazione lenta. Ci sono poi in ordine il Pandoro Tradizione Galup, il Motta e quello di Verona senza lattosio e glutine.

Per quanto concerne i panettoni, invece, si aggiudica il titolo di migliore in assoluto il Panettone Milanese di Tre Marie che costa a partire da 12,50 euro nel formato da 750 grammi. Gli ingredienti utilizzati sono di buona qualità e poi vi è un’alta percentuale di uvetta e canditi nonché di scorza di cedro. Segue il Galup che è il migliore per qualità-prezzo ed è realizzato secondo la ricetta originale milanese. Ci sono poi il Panettone Damerino classico della Pasticceria Filippi, il Panettone Milano Flamigni e il Panettone tradizionale Fiasconaro.

