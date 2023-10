Fare un po’ di attività fisica fa bene alla nostra salute, ormai lo sanno tutti. Bisogna però farlo in modo consapevole e i migliori orologi da fitness ci possono aiutare non poco in questa nostra missione. Esistono ormai svariati modelli dei cosiddetti smartband, tutti ricchi di caratteristiche importanti e utili per fare esercizio. Per fortuna, oltre ad essere perfetti per ogni tipo di esigenza, ne esistono anche per tutte le tasche. Andiamo quindi a vedere quali sono i modelli migliori attualmente in commercio.

Attività fisica sotto controllo

Prima di vedere i modelli in questione, è bene fare una precisazione. Per orologi fitness si intendono modelli esclusivamente utilizzati per l’attività fisica. C’è quindi una bella differenza rispetto agli smartwatch, i quali hanno invece un display più grande poiché permettono di effettuare anche altre operazioni, come ad esempio chiamate e messaggi. Per certi versi, si tratta di veri e proprio mini computer, mentre invece i migliori orologi fitness sono indicati esclusivamente per l’esercizio della nostra salute.

Contapassi

Contacalorie

Cardiofrequenzimetro

Possibilità di misurare la qualità del sonno

Assistere lo sportivo in diverse attività.

Essi si concentrano quindi specificatamente su determinate funzioni, le quali corrispondono a specifiche attività. Ecco cosa si può fare con tali device:

Ciò non toglie che alcuni modelli più avanzati possano anche fornire opzioni aggiuntive, come ad esempio avere e inviare messaggi WhatsApp. Per scegliere il modello adatto a noi, quindi dovremo valutare attentamente quelle che sono le nostre reali esigenze. È importante quindi prestare particolare attenzione al peso, visto che dovremo indossarlo al polso durante l’allenamento e dovrà risultare particolarmente leggero. Se avremo necessità di leggere anche i messaggi, tipo WhatsApp, ci converrà acquistare un modello dal display più grande.

Migliori orologi fitness

Altra caratteristica molto importante è l’autonomia della batteria, in modo da non rimanere senza quando usciamo all’aria aperta per fare attività fisica.

Quando si parla di fare acquisti, allora diventa importante anche dare un’occhio al rapporto qualità prezzo. In questo senso, secondo gli esperti, il miglior compromesso è offerto da Xiaomi Mi Band 5 Activity Tracker. Vediamo le caratteristiche: waterproof fino a 50 m, 11 modalità di sport, rilevamento della frequenza cardiaca 24 ore su 24, monitoraggio del sonno, monitoraggio della salute femminile, ossia il tracciamento del ciclo mestruale, ricarica magnetica e ampio display a colori. La versione Mi Band 5 inoltre ha un display più grande del 20% e una batteria che può durare 14 giorni. Può inoltre essere controllato a distanza con la fotocamera del telefono. Il prezzo è di 47,50 euro.

A spiccare per analisi completa e dettagliata della propria attività fisica è però HONOR Band 5 Activity Tracker. Questo perché è coadiuvato anche dall’intelligenza artificiale della casa. È inoltre in grado di monitorare l’ossigeno nel sangue e risulta essere estremamente leggero. Il prezzo è di 41,99 euro. Infine consigliamo tra i migliori orologi per fitness il Fitbit Inspire 2. Integra la sua app mobile che offre tante funzioni in più, È estremamente leggero e offre particolare attenzione anche al monitoraggio del sonno. Il suo prezzo è di 61,50 euro. Possiamo trovare tutti questi prodotti sul portale ufficiale di Amazon. Ricordiamo di consultare sempre le caratteristiche per scoprire il modello che fa per noi.

I punti chiave…

tre modelli imperdibili tra i migliori orologi fitness, perfetti per fare attività fisica e avere un ottimo rapporto qualità prezzo:

Xiaomi Mi Band 5 Activity Tracker;

HONOR Band 5 Activity Tracker;

Fitbit Inspire 2.

Altro modello consigliato: