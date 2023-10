Sicuri che i prodotti qualitativamente più apprezzati siano anche molto costosi? In questa lista scopriremo quali sono i migliori orologi economici e vedremo infatti che esistono modelli davvero interessanti, nonostante il prezzo contenuto. Un viaggio tra le grandi marche del settore che ci porterà alla scoperta dell’eleganza e della bellezza, qualità preziose da indossare sul proprio polso.

La riscoperta dell’analogico

Diciamoci la verità, gli orologi sono ormai uno strumento divenuto obsoleto. Conoscere l’ora esatta è ancora molto importante, anche per l’uomo moderno, ma la tecnologia ci ha portato altri strumenti per sapere che ore sono.

Oggi abbiamo tutti uno smartphone e accendendone il display possiamo scoprire l’ora esatta. Esistono inoltre gli, che sono orologi da polso elettronici i quali hanno anche altre funzioni. Su tutte quella di monitorare i parametri del nostro organismo, e si rivelano quindi essere perfetti quando facciamo attività fisica. Come detto, entrambi questi nuovi strumenti ci consentono di scoprire che ore sono. Va da sé quindi che l’utilizzo degli orologi analogici da polso è diventato quasi obsoleto. Eppure c’è ancora chi trova particolarmente affascinanti tali oggetti. Soprattutto se si tratta di prodotti di altadi innegabile valore estetico.

Il mondo dell’orologeria è comunque oggi perlopiù rilegato al collezionismo, e sappiamo bene quanto questo settore possa essere dispendioso. Per molti è visto come un vero e proprio bene rifugio, mentre per altri si tratta di passione pura, ossia della di possedere oggetti ritenuti preziosi. Gli appassionati di collezionismo sono disposti a sborsare delle vere e proprie fortune. Abbiamo visto aste folli in questo senso, come ad esempio quella per il Computer Apple da 223 mila dollari. L’orologio da polso analogico rimane comunque innanzitutto un oggetto da indossare per dare sfoggio della propria eleganza e, anche se non è più un simbolo di status quo come lo era un tempo, rimane comunque un prodotto dall’innegabile fascino, piccoli gioiellini dal grande valore estetico.

Migliori orologi economici

La bellezza di questi modelli è pari solo alla loro efficacia nel segnalarci le ore liete della nostra vita. Idee perfette per un regalo e non solo. Catapultiamoci quindi in questa classifica dedicata ai migliori orologi economici da polso rigorosamente analogici. Non mancano modelli più costosi, i quali faranno certamente la gioia di coloro che vogliono sfruttare le proprie finanze pur di possedere un oggetto di un certo valore. Ecco di seguito la lista dei prodotti più in del momento con tanto di prezzo di listino da acquistare sul sito ufficiale dell’azienda produttrice del modello, o in alternativa su Amazon e altre piattaforme simili, come eBay. L’elenco è in ordine di prezzo, ossia dal più economico al più costoso:

Swatch Clearly Gent 80 euro Fossil Grant Automatic 153 euro Timex Marlin Automatic 211 euro Mondaine EVO2 277 euro Seiko 5 Sports x Yuto Horigome SKX Limited Edition 278 euro Swatch x Omega MoonSwatch Mission to Uranus 320 euro Timex M79 360 euro Tissot T-Classic PRX 395 euro Seiko ‘Blueberry’ GMT SKX 422 euro Apple Watch Series 8 459 euro Casio G-Shock GM-B2100D-1AER 466 euro Bamford Mayfair 496 euro Herbelin Newport 530 euro Citizen Promaster Diver 530 euro Elliot Brown Bloxworth Heritage Diver 655 euro Certina DS 38mm Diver 687 euro

