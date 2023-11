Sicuramente è la praticità il motivo che spinge molti genitori a cercare i migliori omogeneizzati. Sul mercato ce ne sono di vari gusti ma noi ci soffermeremo in quest’articolo su quelli al vitello, verdure miste e alla mela.

Da sempre essi fanno parte della dieta dei più piccoli ma di recente c’è chi sostiene che siano troppi proteici. Giuseppe Morino, pediatra, dietologo, responsabile dell’Educazione Alimentare all’Ospedale Bambino Gesù di Roma, in un’intervista a qui mamme.corriere.it ha voluto fare un po’ di chiarezza sulla questione.

Ha spiegato che i piccoli nei primi mille giorni di vita, ad esempio, hanno bisogno di proteine sia vegetali che animali per cui gli omogeneizzati assicurano tale apporto in modo bilanciato. In più essi sono molto digeribili.

Quali scegliere allora? In aiuto dei consumatori arriva l’ultima classifica 2023 di Gambero Rosso.

C’erano una volta le mamme che erano solo casalinghe

Le mamme una volta allattavano i loro piccoli fino ai due anni e inoltre erano loro a fare le pappine frullando il pollo cotto, grattugiando le mele o passando le verdure.

Quel mondo, però, non c’è quasi più. Dagli inizi degli anni sessanta, infatti, con il boom economico, sono cambiati i ritmi e le abitudini. Le donne, infatti, sono entrate nel mondo del lavoro e c’è stato l’avvento degli omogeneizzati.

Gambero Rosso ha quindi stilato una classifica dei migliori tra quelli al gusto vitello, verdura mista e mela.

I campioni, poi, sono stati assaggiati sia dalle persone adulte che dai bambini dai 4 ai 10 anni. Nell’indagine eseguita, poi, è stata anche analizzata l’etichetta dalla quale si è evinto che quasi tutti avevano la certificazione biologica e non contenevano sale e nemmeno glutine e conservanti.

Migliori omogeneizzati di vitello, verdure e mela 2023 secondo l’ultima classifica di Gambero Rosso

I migliori omogeneizzati a base di carne e verdure secondo l’analisi di Öko-Test del 2021 erano quelli di Alnatura, Holle e Hipp.

Per Gambero Rosso, invece, quali sono i top del 2023?

Partiamo da quelli al vitello. I migliori sono i seguenti:

1. Mellin – Omogeneizzato biologico di vitellone di razza marchigiana biologico – Viaggio d’Italia in vetro 160 g (2x80g) prezzo 2,50/4 euro

2. SunBaby – Omogeneizzato biologico con carne di vitello in vetro 160 g (2x80g) prezzo 1,89/2,15 euro

3. Hipp – Omogeneizzato biologico di vitello vetro in 160 g (2x80g) prezzo 2,30/4,23 euro.

Ecco invece i migliori per quanto concerne le verdure miste:

1. Crescendo Coop – Omogeneizzato biologico di verdure miste in vetro 160 g (2x80g) prezzo 1,85 euro

2. Conad Baby – Omogeneizzato biologico di verdure miste in vetro 160 g (2x80g) prezzo 1,10/1,39 euro

3. Mellin – Omogeneizzato di verdure miste in vetro 160 g (2x80g) prezzo 1,28/2,40 euro.

Infine i migliori omogeneizzati alla mela per Gambero Rosso sono i seguenti:

1. Achillea – Naturello mela 100% italiana in vetro 200 g (2x100g) prezzo 2,90 euro

2. Hipp – Omogeneizzato biologico di mela golden in vetro 160 g (2x80g) prezzo 1,26/3,14 euro

3. Alce Nero – Omogeneizzato biologico di mela in vetro 160 g (2x80g) prezzo 1,87/3,15 euro.

Riassumendo…

1. Nel mondo frenetico nel quale viviamo gli omogeneizzati sono un manna dal cielo

2. Ci si chiede quindi quali siano i migliori

3. Gambero Rosso ha stilato una classifica dei top al vitello, alle verdure miste e alla mela.

