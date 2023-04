I migliori occhiali da sole economici di moda nel 2023: guida all’acquisto

“C’è chi si mette degli occhiali da sole per avere più carisma e sintomatico mistero” cantava Franco Battiato nel 1981. Sta di fatto che essi non sono più un articolo optional bensì indispensabile perché proteggono gli occhi dai raggi Uv, sempre più dannosi per la salute poiché possiedono un alto potere cancerogeno.

In commercio di occhiali di questo tipo ce ne sono di vari tipi. Quali sono allora i più economici e allo stesso tempo quelli che proteggono di più gli occhi se si trascorre molto tempo al sole?

Ecco una selezione di quelli più in voga nel 2023 con i principali punti di forza e di debolezza.

Quali scegliere? I Ray-Ban Wayfarer Classic Original?

Tra i migliori occhiali da sole economici da scegliere per proteggersi dal sole ci sono gli intramontabili Ray-Ban Wayfarer Classic Original. Tutti li conoscono e li amano: sono stati infatti indossati da personaggi del calibro di Bob Dylan, dei Blue Brothers e di Audrey Hebpurn.

Prada PR23YS e Louis Vuitton Evidence tra i migliori occhiali da sole economici?

Si tratta di occhiali economici ma di qualità che offrono una protezione Uv al 100% nonché una visione naturale e nitida. Hanno una montatura in acetato nero, delle lenti in vetro verde e sono perfetti per tutte le forme di viso, sia quelle maschili che femminili. Il prezzo si aggira intorno ai 90 euro e sono il prodotto ideale per chi cerca degli occhiali da sole classici e senza tempo. Il pregio di questi occhiali sono la montatura resistente e le lenti in vetro protettivo mentre il difetto è che potrebbero essere pesanti o stretti per qualcuno.

Ci sono poi i Prada PR23YS tra i migliori occhiali di sole economici.

Sono, però, femminili e hanno un design moderno e sofisticato. Constano di una montatura spessa in acetato lucido e hanno lenti grigie e sfumate. Sono di forma oversize e arrotondata e per questo potrebbero essere troppo grandi o coprenti per alcuni. Il pregio, però, è che la montatura è spessa e che le lenti sfumate sono protettive. Inoltre un altro punto di forza di questi occhiali è che danno un tocco di eleganza e mistero. Così come i Ray-Ban costano intorno ai 95 euro e sono disponibili in altre colorazioni.

A differenza dei Prada, i Louis Vuitton Evidence sono occhiali da sole maschili e di tendenza. Hanno un design sportivo distintivo grazie alla montatura spessa in acetato nero opaco e alle lenti grigie polarizzate. La forma è invece rettangolare con gli angoli smussati. Come quelli già indicati, sono economici in quanto il prezzo si aggira intorno ai 100 euro. Tra i pregi c’è sicuramente la forma, il logo LV sulle stanghette e la montatura. Potrebbero invece essere troppo vistosi o pesanti per alcuni, questo è uno dei difetti.

Swarovski SK0259 e Polaroid PLD 6069/S/X

Ci sono anche gli Swarovski SK0259 tra i migliori occhiali da vista economici da acquistare. Anche questi sono per donna, sono lussuosi e hanno un design elegante e scintillante. A differenza degli altri occhiali indicati, hanno una montatura sottile in metallo dorato e delle lenti marroni sfumate. Ovviamente il tocco in più è dato dalle applicazioni dei cristalli Swaroski sulle stanghette e sul ponte. Come tutti quelli indicati offrono una protezione Uv e hanno una buona vestibilità. È di 105 euro circa il prezzo mentre l’unico difetto è che potrebbero essere troppo appariscenti o delicati per alcune persone. I pregi, ovviamente, sono la montatura sottile in metallo dorato e le lenti sfumate protettive.

Chiudiamo con i Polaroid PLD 6069/S/X che sono occhiali per sesso femminile e maschile dal design semplice e moderno. Godono di una montatura sottile in metallo nero e lenti grigie polarizzate dalla forma rotonda e dal doppio ponte.

Tra tutti quelli indicati sono gli occhiali più economici in quanto il prezzo si aggira intorno ai 50 euro. Il punto di forza, poi, è che sono unisex mentre il difetto è che potrebbero essere anonimi per alcune persone.

Come visto, ci sono occhiali da sole per tutti i gusti e per tutte le tasche, si deve solo scegliere il modello preferito. Tale prodotto andrebbe subito acquistato perché “è più di un accessorio, è un cult, quasi uno status symbol, che permette di giocare col fascino e la sensualità dello sguardo celato” direbbe Giulia Mattioli.

