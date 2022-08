Migliori mete low cost al mare per Ferragosto 2022 secondo Trivago

Trivago, il noto motore di ricerca tedesco che ogni anno aiuta milioni di viaggiatori a trovare a prezzi vantaggiosi una camera in hotel o un appartamento, ha pubblicato una lista di 10 migliori mete di mare low cost in Italia dove poter trascorrere qualche giorno di vacanza nell’estate di quest’anno anche a Ferragosto. Fuori tempo massimo? Forse no, visto il gran numero di persone che si sta riducendo all’ultimo minuto per prenotare una settimana o più giorni nel nostro Paese o all’estero. Già, il Covid e l’incertezza degli aeroporti hanno cambiato profondamente le nostre abitudini: la sensazione è che sarà molto difficile tornare a ragionare come si faceva nel 2019, quando pandemia, Covid e green pass erano dei perfetti sconosciuti.

Dove andare al mare in Italia nel 2022 spendendo poco secondo Trivago

Ecco le 10 destinazioni di mare italiane suggerite da Trivago per una vacanza nell’estate 2022 a tutte le persone che hanno un budget ridotto:

-Pineto – Abruzzo

-Ricadi – Calabria

-Rodi Garganico – Puglia

-Numana – Marche

-Bellaria-Igea Marina – Emilia Romagna

-Pietra Ligure – Liguria

-Licata – Sicilia

-Maracalagonis – Sardegna

-Maratea – Basilicata

-Rimini – Emilia Romagna.

Migliori mete low cost al mare per Ferragosto 2022

Nella lista consigliata da Trivago brilla la costa adriatica, dove oltre alla solita Rimini figurano anche Bellaria-Igea Marina, altra testimonianza diretta di come la riviera romagnola sia per tutte le tasche, Numana, ribattezzata da più parti come la Signora del Conero, in provincia di Ancona, e Pineto, resa immortale da Gabriele D’Annunzio nella poesia La Pioggia nel Pineto.

L’elenco include anche due località di mare di entrambe le isole maggiori: Licata per la Sicilia e Maracalagonis per la Sardegna.

La prima è una sorta di Sicilia in miniatura, in cui trova un perfetto equilibrio la bellezza del mare con lo straordinario patrimonio artistico e culturale del territorio della provincia di Agrigento.

Maracalagonis è una località della provincia di Cagliari che ospita un tratto di costa che non ha nulla da invidiare a quelli più blasonati del nord dell’isola. A fare la differenza sono i prezzi, molto più abbordabili a Maracalagonis che a Porto Cervo, per intenderci.