Migliori mete di montagna per una vacanza sulla neve questo inverno: la classifica di Skipass Panorama Turismo

Togliete tutto a una buona fetta di italiani ma non la vacanza in montagna o la settimana bianca, chiamatela come volete. Ogni anno, da fine novembre a marzo, sono milioni gli italiani che non rinunciano a qualche giorno sulla neve. Quest’anno, complice i rincari generali, andare in settimana bianca costerà caro. Sia gli skipass che gli alloggi hanno subito incrementi non indifferenti. Una recente ricerca, aveva dimostrato che per fare sette giorni in montagna si arriveranno a spendere anche 1500 euro a persona considerando solo skipass e alloggio. Mica poco.

Il problema gira intorno all’inflazione e i rincari delle bollette, che hanno avuto effetti pesanti anche per gli albergatori. Nonostante tutto, la montagna resta un luogo molto amato, soprattutto in inverno con la neve. Gli amanti degli sport invernale non riescono proprio a rinunciare a qualche giorno o dei weekend sulle piste. Secondo Skipass Panorama Turismo di Jfc, la regina della montagna di quest’anno è Madonna di Campiglio.

Migliori mete di montagna per una vacanza sulla neve: Madonna di Campiglio è la regina

La classifica è dellein base a vari parametri.

La nota località del Trentino Alto Adige, si piazza in pole superando altre mete altrettanto note come Cortina d’Ampezzo, che è seconda e Livigno, terza. Madonna di Campiglio ha ricevuto 2.918 punti contro i 2.911 voti della celebre località delle Dolomiti bellunesi. Livigno, invece, ha nettamente migliorato la sua posizione. Lo scorso anno era sesta. Quarto posto per Ortisei, perla della Val Gardena con 2.024 mentre la nota Courmayeur, in Valle D’Aosta, conquista la quinta posizione e ne guadagna ben tre rispetto allo scorso anno. Subito dopo si trovano Cervinia e Folgarida.

Nella top ten c’è anche Marilleva che rispetto allo scorso anno ha guadagnato otto posizioni. Corvara, invece, ne ha persi ben 5 rispetto allo scorso anno. Ultima della classifica, quindi alla decima posizione, è Canazei, perla della Val di Fassa, che ha preso 1.441 voti.

Altre località che fanno parte della classifica, sono Bormio, Andalo, Ponte di Legno, San Candido, Sestriere, Arabba, Abetone, Cavalese, La Thuile, San Martino di Castrozza, Dobbiaco, Gressoney, Sestola e Santa Cristina in Val Gardena, che chiudono la top 25.

Quanto costa andare in vacanza sulla neve questo inverno

Le stesse località segnalate nella classifica di Skipass Panorama Turismo di Jfc sulle migliori mete di montagna, o almeno una parte, sono quelle che risultavano tra le più care per una settimana in montagna. Secondo Assoutenti, per fare una settimana bianca quest’anno, bisogna sborsare tra 1.400 e i 1.600 euro, con una crescita stimata tra il +15% e il +18% sulla stagione invernale 2021/2022. Per una famiglia con dei figli, andando in montagna a fine gennaio, si andrà a spendere 2.464 euro per un albergo tre stelle a Santa Caterina Valfurva e 748 euro per lo ski pass. I prezzi sono decisamente più alti se si sceglie una delle mete più popolari come Livigno, Cortina o Madonna Di Campiglio.