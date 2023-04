Migliori marche di lavastoviglie secondo l’ultima classifica di Altroconsumo e Qualescegliere

In un mondo frenetico come quello in cui viviamo, in cui non c’è tempo quasi per fare nulla, conoscere le marche delle migliori lavastoviglie in commercio può fare la differenza.

Sempre più persone, infatti, si affidano a questa tecnologia perché possono accumulare piatti e stoviglie e poi attivare l’elettrodomestico quando dispongono di un attimo libero. La comodità è che dopo qualche ora (o meno) si ottengono posate, bicchieri e piatti igienicamente puliti perché l’acqua è riscaldata a temperature elevate che riescono a uccidere i batteri più resistenti.

Con il lavaggio a mano, invece, non c’è garanzia che ci si possa sbarazzare di tutti i germi che contaminano le nostre stoviglie. Quali marche scegliere allora secondo Altroconsumo e Qualescegliere?

Perché questo elettrodomestico è irrinunciabile?

Le lavastoviglie, pian piano, sono entrate nelle cucine degli italiani fino a diventare degli elettrodomestici ai quali non si può rinunciare, soprattutto da parte di chi cucina più volte al giorno per più persone.

I pro del suo utilizzo sono infatti molti: si velocizzano le operazioni di pulizia/riordino e si risparmia fatica e tempo. Ovviamente prima di acquistarne una si deve capire se essa risponde perfettamente ai propri bisogni. Molto spesso si opta per il suo acquisto perché in molti sostengono che con la lavastoviglie si risparmia rispetto al lavaggio a mano. Per una famiglia di 4 persone tale affermazione è vera perché lavare le stoviglie a mano fa sprecare tra i 20 e i 60 cl di acqua mentre con un lavaggio a pieno carico si possono consumare anche solo 8 litri di acqua.

Un single, invece, per trarne benefici, dovrebbe accumulare per almeno una settimana piatti e stoviglie per avere un evidente risparmio.

Le top

A chi si chiede quali sono le migliori marche di lavastoviglie sul mercato, rispondono Altroconsumo e Qualescegliere. La prima associazione comunica che la migliore del test è la BOSCH SMV8YCX01E, con tipologia a incasso e totale coperti di 14. Ottiene il punteggio di 76 (qualità ottima). Con il punteggio di 73 (qualità ottima) ottiene il giudizio di miglior acquisto la BOSCH SMV4EVX14E mentre lo scettro per miglior acquisto/test con 71 punti lo ottiene la BOSCH SRS2HKI59E.

Per Qualescegliere, invece, al primo posto come migliore del test con un giudizio di 8.2 su 10 c’è la Whirlpool WIC 3C33 F (14 coperti). Ha soli punti forti che sono i vari programmi a disposizione, le opzioni e la possibilità di collegamento all’acqua calda nonché la vasca di acciaio inox. Costa intorno ai 400 euro. La migliore per qualità/prezzo (punteggio 8.1 su 10) è l’Indesit DFO 3C23 A X (14 coperti) i cui punti forti sono i due programmi automatici e quello quotidiano “Push&Go”. Il punto debole, però, sono i consumi elevati.

