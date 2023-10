Migliori marche di frigoriferi 2023 per affidabilità secondo un ultimo test

Gli italiani non potrebbero più fare a meno dei frigoriferi per cui sono alla costante ricerca delle marche migliori. Tale elettrodomestico è fondamentale nella vita quotidiana per la sua capacità di mantenere gli alimenti freschi a temperature basse. Ciò rallenta, infatti, la crescita dei batteri e dei microorganismi che causano la decomposizione degli alimenti, consentendo loro di rimanere sicuri e commestibili per periodi più lunghi. Il frigorifero permette poi alle persone di conservare gli alimenti che non sono stati consumati immediatamente e questo contribuisce a ridurre gli sprechi di cibo, risparmiando denaro e risorse.

E ancora, oltre alla conservazione degli alimenti, esso offre anche uno spazio per raffreddare bevande come acqua, succhi di frutta, vino, birra e altre bevande, rendendo possibile godere sempre di bevande fresche e rinfrescanti.

Quali sono allora le migliori marche del 2023? Ce lo dice l’ultimo test effettuato dalla nota rivista 60 million de consommateurs.

Come si è svolta l’analisi

La classifica delle migliori marche di frigoriferi diramata da 60 million de consommateurs, la rivista mensile dei consumatori francese, è il frutto delle risposte di oltre seimila consumatori. Questi ultimi sono stati chiamati a valutare la resistenza del loro elettrodomestico e la tempestività dell’assistenza ufficiale nel caso di eventuali guasti.

Più nel dettaglio, la lista delle marche migliori è stata stabilita in base al tasso di affidabilità e a quello di soddisfazione. Il primo riguarda il numero di guasti riscontrati in meno di dieci anni mentre l’altro, ad esempio, la facilità nell’utilizzo o la prestazione.

Nell’analisi, poi, l’associazione ha tenuto conto anche della disponibilità dei pezzi di ricambio per ciascuna classe di dispositivo. Quest’ultimo dato è migliorato rispetto allo studio condotto due anni fa anche se resta sempre il punto debole. Molto spesso, infatti, dopo 3 anni, i pezzi di ricambio spariscono e ciò diventa un grande problema.

Migliori marche di frigoriferi 2023 per affidabilità secondo un ultimo test

Risparmiare energia con il frigorifero è una delle azioni che quotidianamente tutti dovrebbero iniziare a fare. Si tratta, infatti, di uno degli elettrodomestici più energivori in quanto resta acceso tutti il giorno. Acquistare dei prodotti ad alta efficienza energetica potrebbe rivelarsi, quindi, un’ottima mossa per risparmiare in bolletta. Anche affidarsi ai test che suggeriscono quali sono le marche migliori a livello di affidabilità potrebbe rivelarsi un’altra buona soluzione.

Dall’analisi di 60 million de consommateurs, si evince che per tasso medio di affidabilità (92,5%) tra le marche dominano i frigoriferi Siemens (98,8%) seguiti dai Bosc (97%) e dai Beko (95,9%). Ci sono poi gli Indesit (94%), i Samsung (93,5%), gli Lg e gli Arthur Martin sempre (93,2%), i Faure (91,8%), gli ElectroLux (90,4%), Brandt (90%) e i Whirlpool (90%).

La marca Siemes risulta impeccabile perché di 119 apparecchi solo 1 si è rotto in dieci anni mentre per Bosc e Beko si sono registrati solo tre guasti.

Per grado di soddisfazione, sul podio ci sono i Siemens (8,3 su 10) i Bosch (8,4 su 10), i Beko (8 su 10), gli Indesit (8,2 su 10), i Samsung (8,5 su 10), gli Lg (8,4 su 10), gli Arthur Martin (8 su 10), i Brandt (8 su 10), gli Hotpoint Ariston (8 su 10) e i Liehberr (8,4 su 10).

Riassumendo…

