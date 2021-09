Migliori marche concentrato pomodoro nel 2021 secondo Oko-Test

La rivista tedesca Oko-Test ha reso noto i risultati del test condotto sul concentrato di pomodoro in vendita nei supermercati della Germania. Alcune marche presenti in classifica sono vendute anche qui da noi in Italia, quindi abbiamo deciso di mostrarvi la classifica delle migliori 9 marche presenti nell’elenco ufficiale di Oko-Test per darvi un’idea di quali sono i prodotti migliori secondo l’autorevole rivista indipendente tedesca.

Le migliori marche del concentrato di pomodoro nel 2021

Molto buono

-Cucina (Aldi Nord)

-Ja! (Rewe)

-Mondo Italiano (Netto Marken Discount)

-Basic (Basic)

-Campo Verde (Campo Verde)

-Edeka Bio (Edeka)

-Eden (Heirler)

Buono

-Mutti (Mutti)

-Pomito (Casalasco)

Soddisfacente

-Villa Gusto (Norma)

-Dennree (Dennree)

-Freshona (Lidl)

-Jeden (Zentrale Handelsgesellschaft)

-Penny (Penny)

Conquistano la valutazione massima – “molto buono” – i concentrati di pomodoro prodotti da Aldi Nord, Rewe, Netto Marken-Driscount, Basic, Campo Verde, Edeka e Heirler. Raggiungono il punteggio “buono” gli articoli venduti da Mutti e Casalasco, entrambi produttori italiani. Altri cinque concentrati di pomodoro sono giudicati “soddisfacenti”: tra questi c’è Freshona, il prodotto di riferimento in questo settore della catena di supermercati Lidl.

L’indagine di Oko-Test sul concentrato di pomodoro

La ricerca condotta dalla rivista Oko-Test ha portato alla luce risultati allarmanti: sui prodotti controllati, 1 su 2 era contaminato da tossine della muffa, prodotte dai funghi appartenenti alla famiglia Altenaria. In passato lo stesso allarme era stato lanciato dopo il test sulle passate di pomodoro.

Secondo quanto riferiscono gli esperti tedeschi, livelli troppo alti di alternariolo e acido tenuazonico causerebbero potenziali rischi per il materiale genetico, dopo che precedenti studi in vitreo hanno dimostrato la capacità delle tossine della muffa di danneggiare il materiale genetico delle cellule.

Un altro dato preoccupante ha per oggetto la presenza di tracce di pesticidi, trovate in 5 prodotti sui 20 testati. Tra questi i ricercatori hanno rinvenuto anche il Chlorfenapyr, un pesticida bandito in tutta l’Unione Europea da diversi anni ormai.

