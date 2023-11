Migliori macchine da caffè in capsule 2023 da acquistare per rapporto qualità/prezzo

L’amore per le macchine da caffè in capsule è cresciuto sempre di più negli ultimi anni. Tali piccoli elettrodomestici, infatti, sono estremamente facili da usare. Basta inserire una capsula nel portacapsule, premere un pulsante e attendere che la macchina eroghi il caffè. Non è necessario, quindi, macinare i chicchi di caffè o misurare la quantità corretta di caffè macinato. Ciò rende quindi il processo molto semplice e veloce.

In più, esistono molti gusti e miscele di caffè per cui gli amanti di tale bevanda possono sperimentare tanti sapori senza dover acquistare necessariamente diverse buste di tale prodotto.

Ma quali sono le migliori macchine in capsule in circolazione per rapporto qualità-prezzo? In aiuto dei consumatori, arriva la classifica di Qualescegliere che si basa sull’analisi e il confronto dei prodotti da parte di esperti.

La bevanda tra le più amate in Italia

Il caffè è una delle bevande più amate e consumate in Italia per cui non è strano se negli ultimi anni si è assistito a un aumento esponenziale delle macchine da caffè di ogni tipo come quelle a capsule. Ma cosa sono esattamente queste ultime? Ebbene, a differenza delle cialde (dischetti morbidi come le bustine da tè), sono dei contenitori rigidi che vengono forati dall’elettrodomestico per consentire il passaggio dell’acqua. Esse sono pre-riempite con caffè di alta qualità in una quantità predeterminata. Questo garantisce che ogni tazza di caffè sia uniforme in termini di sapore e intensità. Non ci sono, quindi, variazioni dovute a errori umani o a cambiamenti nel caffè macinato.

Tornando all’amore per tali elettrodomestici, esso deriva anche dalla semplicità nella pulizia. Non è, infatti, necessario pulire un macinacaffè o smaltire i residui di caffè macinato mentre le capsule utilizzate possono essere facilmente eliminate. E poi il punto di forza è il risparmio di tempo in quanto il processo di preparazione è rapido.

Le macchine da caffè a capsule, quindi, sono una manna dal cielo per le persone che sono sempre di corsa e non hanno tempo da dedicare alla preparazione del caffè.

In più, sono l’ideale per chi non vuole sprecare il prodotto perché le capsule sono pre-riempite. Inoltre, molte di esse sono realizzate in materiale riciclabile, contribuendo a ridurre l’impatto ambientale.

Migliori macchine da caffè in capsule 2023 da acquistare per rapporto qualità/prezzo

C’un recente test di Altroconsumo del 2023 che ci rivela quali sono le migliori capsule per caffè presenti sul mercato. Vincono le Esselunga Espresso Intenso seguite da quelle Conad Espresso 100% Arabica.

Quali sono invece le migliori macchine da caffè in capsula? Secondo la classifica di Qualescegliere, al primo posto con un punteggio di 9 su 10 c’è la Lavazza A Modo Mio Deséa per caffè lungo/espresso. I pregi sono il design, il livello di pressione ottimale, la possibilità di regolare la temperatura e la mancanza di acqua.

La migliore per rapporto qualità-prezzo risulta essere la De’Longhi Nespresso CitiZ & Milk che ha ottenuto un punteggio di 9 su 10. Il costo di entrambe si aggira intorno ai 200 euro. Ma quali sono i pregi di quest’ultimo prodotto? Ebbene, il riscaldamento rapido in soli 25 secondi, la pressione della pompa elevata e il cappuccinatore integrato.

Nella lista delle migliori ci sono poi la De’Longhi Nespresso Inissia, la Krups Nescafé Dolce Gusto Mini Me e la Bialetti Gioia.

