Dopo il successo ottenuto negli anni 90, tornano in auge cosmetici particolarmente amati dalle donne. Ecco i migliori lucidalabbra per avere una bocca luminosa, elegante e al tempo stesso affascinante. Una carrellata di prodotti da non perdere per tutti coloro che sono amanti del cosmetico in questione, ma che non vogliono spendere troppo, concentrandosi in particolare modo su un buon rapporto qualità prezzo.

L’imbarazzo della scelta

Quando si parla dei migliori lucidalabbra, ci riferiamo a cosmetici che dona morbidezza e luminosità a alle nostre labbra, rendendole anche piene turgide alla vista.

A differenza del rossetto, non appesantisce, pur donando un colore molto preciso. Negli anni 90 erano appiccicosi e pieni di glitter, mentre quelli in commercio oggi hanno abbandonato queste fastidiose caratteristiche. I glossa, come vengono chiamati all’estero, sono anche ricchi di vitamine nutrienti, alcuni inoltre donano anche un affascinante effetto specchio o effetto 3D. Solitamente il finish è brillante, ma ci sono anche prodotti che invece restituiscono finish perlati, glitterati o illuminanti. A differenza del rossetto, sono inoltre molto più, poiché si possono applicare senza l’utilizzo dello specchio e hanno una durata molto più lunga.

Quando si parla di qualità, è sempre bene fornire una lista di quelli che sono i prodotti più gettonati. Ad esempio, se siete appassionati di alcolici, potreste trovare interessante conoscere quali sono i migliori vini d’Italia del 2024. Ma torniamo all’eccellenza dei gloss. Si tratta di un prodotto particolarmente amato dalle più giovani, ma anche le donne più grandi ne apprezzano il fascino e l’utilità. Insomma, un cosmetico per tutte le età. I migliori lucidalabbra sono prodotti da brand molto famosi, tra cui ClioMakeUp, Dior, Kiko, Bionike e Wycon. Ma andiamo finalmente a scoprire quella che è la classifica (ma sarebbe più giusto parlare di elenco, visto che non si tratta di una lista in ordine qualitativo).

Migliori lucidalabbra, ecco i gloss da non perdere

Ancora una volta ci siamo serviti delle proposte Amazon per scoprire quali sono i, e anche per facilitarne la ricerca, una volta che avrete scelto qual è quello che fa per voi.

Eccoci finalmente giunto all’elenco dei migliori lucidalabbra in commercio oggi, prodotti che sicuramente gli interessati non vorranno farsi sfuggire. Per l’occasione c’è anche il prezzo, e come detto si tratta di gloss che potrete acquistare facilmente online visto che sono presenti su Amazon, il portale per eccellenza quando si tratta di acquisti sul web.

Max Factor Lipfinity Lip Colour, prezzo 16,95 euro

Yves Saint Laurent Lucidalabbra, prezzo 24,90 euro

Christian Dior Addict Stellar Gloss, prezzo 37,99 euro

Rimmel London Oh My Gloss, prezzo 8,75 euro

Lancôme l’Absolu Gloss, prezzo 36,91 euro

Kiko Milano, prezzo 10,99 euro

Maybelline New York Superstay Matte, prezzo 7,99 euro

Clarins Lucidalabbra, prezzo 25,06 euro

Too Faced Supreme Plumping Lip Gloss, prezzo 29 euro

Lip Plumper Gloss Filler, prezzo 7,56 euro

Questi dunque i prodotti consigliati dagli esperti per quanto concerne i migliori lucidalabbra. Ma prima di concludere, ecco alcuni consigli per scegliere quello adatto a noi e capire come riconoscerlo. Innanzitutto, bisogna capire quale tipologia ci interessa. Ne esistono di svariate, quelli a tubetto, a matitone, a crema, poi ci sono i perlati, i cambiacolore e quelli per bambine. Insomma ce n’è per tutti i gusti. Tra i marchi più famosi spiccano Yves Saint Laurent, Max Factor, Maybelline. Ma ci sono anche brand più commerciali ed economici come Kiko, Wjcon e Rimmel London. I prezzi partono intorno ai 5 euro, fino ad arrivare a prodotti che costano intorno ai 40 euro. Per farne durare di più l’effetto, è consigliabile applicare un leggero strato di cipria sulle labbra.

