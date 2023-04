Migliori linguine 2023 da acquistare al supermercato secondo Gambero Rosso

Quali sono le migliori linguine da acquistare al supermercato? Prima di svelarlo, ricordiamo che questo tipo di formato assomiglia molto allo spaghetto ma appartiene a un’altra famiglia che è quella delle bavette. Si tratta di una tipologia di pasta a sezione ovoidale e schiacciata. A differenza degli spaghetti, però, le linguine sono più rigide e si arrotolano meno facilmente alla forchetta.

In molti le preferiscono a questi ultimi soprattutto per i piatti a base di mare. Le linguine con gli scampi, infatti, sono uno dei classici dell’estate ma anche della vigilia di Natale.

Sul mercato ce ne sono di diversi tipi, quali scegliere allora secondo Gambero Rosso?

Quando sono nate?

Per Gambero Rosso, le migliori linguine sul mercato nel 2023 sono quelle de “La Fabbrica della pasta di Gragnano”. Esattamente le linguine “a piett e palumm Igp” (semola 100% italiana di filiera corta pugliese e lucana). Una confezione da mezzo chili ha un prezzo consigliato di 2,90 euro.

A questo formato di pasta, come detto, non si potrebbe più rinunciare, soprattutto se abbinato agli scampi. Ma quando sono nate esattamente? La prima traccia di linguine risale al 1700 in quanto in quel periodo si parlava di un formato molto simile ad esse. Si trattava delle trenette che erano condite con il pesto, i fagiolini e le patate. Erano il piatto tipico dei giorni di festa delle famiglie liguri dell’epoca.

Secondo gli storici, le linguine sarebbero nate dalle lagane “piccole lingue” ovvero dai quei fogli di pasta fresca all’uovo che venivano usati per cucinare la lasagna e tagliati in stringhe di varia lunghezza.

La patria delle linguine è la Liguria, più in particolare Genova, dove questa tipologia di pasta è ancora oggi la protagonista di numerosi piatti sia nazionali che internazionali.

Le migliori

Tra le migliori linguine da acquistare al supermercato, ci sono anche quelle di Gragnano Igp della marca “28Pastai” (grano duro 100% italiano). Sul sito, infatti, è comunicato che questo tipo di pasta è stata premiata da Gambero Rosso come Top Italian Food 2023, il costo per mezzo chilo è di 4,50 euro.

Ci sono poi (ordine alfabetico) le linguine del pastificio “Carmiano” con semola utilizzata che è 100% italiana.

In confezione di cartone rosso e nero, ci sono invece quelle del pastificio “Dei Campi” trafilate al bronzo ed essiccate a 40 gradi per 40 ore. Il prezzo consigliato per 1 chilo è di 10 euro. Più economiche, mezzo chilo costano intorno ai 2,90 euro, ci sono le linguine del pastificio “Di Canossa” che hanno un aspetto di colore bruno che le fa sembrare quasi integrali.

Troviamo inoltre le linguine del pastificio “Faella” il cui impasto di semola è fatto con i migliori grani italiani e acqua proveniente dai vicini Monti Lattari, prezzo consigliato per 500 grammi tra i 5 e i 6 euro. E poi ci sono le linguine del pastificio “Gentile” sempre di Gragnano fatte con semola di grano duro e acqua, costo consigliato è di 3,50 euro per mezzo chilo.

Le altre migliori linguine artigianali e non

Ad Avellino, invece, sono prodotte le linguine del pastificio “Graziano” (considerate tra le migliori) dove la semola di grano duro proviene da Campania, Puglia e Basilicata. E il prezzo al chilo consigliato è di 4,50 euro.

In ordine alfabetico, poi, tra le migliori linguine sul mercato ci sono quelle “Mancini pastificio agricolo”, quelle del pastificio “Marella”, quelle del pastificio “Marulo” e del “Masciarelli”. E ancora, quelle del pastificio “Setaro” e di quello “Vicedomini”.

Per la grande distribuzione, le migliori linguine da acquistare al supermercato sono quelle Barilla trafilate al bronzo (1,80 circa per 400 grammi). E le De Cecco (1,70 euro circa 500 grammi). Le Italiamo della Lidl (1 euro circa mezzo chilo), le Rummo (1,70 euro circa 500 grammi) e le Voiello (prezzo consigliato 1 euro 500 grammi).

[email protected]