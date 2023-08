Lavorare da remoto senza l’obbligo di andare in ufficio ogni mattina è il sogno di milioni di persone. La pandemia ha accelerato il processo dello smart working, definito da molti come conseguenza inevitabile del processo tecnologico raggiunto. Più che un sogno, quindi, ora è un qualcosa che si può ottenere senza fare nulla di speciale. Un lavoro da remoto è un’attività che si può svolgere senza vincoli né di spazio né temporali, sia in qualità di dipendente sia da freelance. La gestione del ritmo lavorativo è al 100% nelle mani dei singoli lavoratori, i quali devono organizzarsi in modo tale tra rispettare l’obiettivo aziendale entro la scadenza prefissata. Ma quali sono i migliori lavori da remoto?

Migliori lavori da remoto per dipendenti

Il lavoro da remoto per dipendenti definisce a tutti gli effetti lo smart working o lavoro agile. I vantaggi sono da ambedue le parti: le aziende non pagano più le spese per le utenze ad esempio, né quelle per l’allestimento di un ufficio; dall’altra parte i lavoratori ne beneficiano in tranquillità e flessibilità, con una migliore gestione della propria vita personale.

Tra i migliori lavori da remoto per dipendenti si annoverano le seguenti figure:

addetto al servizio clienti

assistente

recruiter

commercialista

ingegnere

Tra queste, le due figure meglio retribuite sono quelle del commercialista e dell’ingegnere. Un commercialista è il contabile dell’azienda: nella fattispecie, può lavorare da casa preparando le dichiarazioni fiscali e monitorando le scle scadenze fiscali. Anche un numero crescente di ingegneri sta scegliendo di lavorare da remoto, ricredendosi sulla produttività associata a lavorare da soli anziché in un contesto più frenetico.

I migliori lavori da remoto: i più richiesti dalle aziende e i più amati dai freelance che ti fanno guadagnare

Se a svolgere il lavoro da remoto è un freelance anziché un dipendente, le cose cambiano molto profondamente.

Il principio fondamentale è lavorare in autonomia per più clienti, soddisfando le richieste di ciascuno nel più breve tempo possibile. Uno dei settori che sta prendendo ormai piede da tempo ha per oggetto l’area del marketing, ecco perché non stupisce leggere nomi di attività che fino a qualche anno fa nessuno avrebbe mai immaginato.

Ecco i migliori lavori online per i titolari di partita Iva:

Copywriter

Social media manager

UX/UI Designer

Digital marketing specialist

Web developer.

Dunque, nel mondo del lavoro, ormai, è pieno di lavori che si possono svolgere anche da remoto e che fanno anche guadagnare bene. Lo sanno bene le aziende che chiedono questi tipi di profili.

Riassumendo