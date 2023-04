Migliori lavatrici per famiglie numerose, ecco qual è l’ideale

La scelta dell’elettrodomestico adatto è fondamentale per completare i lavori domestici al meglio. Ma quali sono le migliori lavatrici per famiglie numerose? Quando si è in 5 in casa, una lavatrice da 10 kg risulta essere l’ideale. Ma è perfetta anche se fate molti carichi perché lavate costantemente anche capi da lavoro o divise sportive. C’è inoltre chi preferisce lavare anche i piumoni in casa, anziché portarli in lavanderia. Anche in questo caso un prodotto di 10 kg può essere di grande aiuto.

Migliori lavatrici, quale scegliere?

Come già accennato, per le famiglie numerose affidarsi a un elettrodomestico di 8 kg può non bastare. Il consiglio principale è sempre quello di evitare lavaggi giornalieri, ma di caricare l’elettrodomestico al massimo, al fine di metterci tutti i capi sporchi accumulati durante gli ultimi giorni. Per questo motivo, avere 2 kg in più può essere di grande aiuto. Detto ciò, quali sono le migliori lavatrici da 10 kg? Per il primo posto non sembrano esserci troppi dubbi, l’elettrodomestico che gode delle migliori recensioni è Samsung WW10T504DAW.

Le sue caratteristiche ci dicono che offre una centrifuga massima di 1.400 giri al minuto. È dotata di funzioni a vapore ed è integrata con l’app, in modo da poterla gestire anche con lo smartphone.

Si tratta di uno dei modelli più capienti in circolazione, permettendo di caricare il bucato fino a 10,5 kg. È dotato di motore Inverter, e l’azienda coreana offre una garanzia di addirittura 20 anni. Ha inoltre in dotazione ben 17 programmi, i quali si possono ulteriormente personalizzare grazie all’app. Inoltre, adegua autonomamente la velocità di centrifuga in base alle condizioni atmosferiche. Insomma, stiamo parlando di un vero e proprio top di gamma, il cui prezzo però rimane anche abbastanza contenuto, visto che è possibile acquistarlo su Amazon a soli 564 euro.

Miglior rapporto qualità prezzo

Quando si tratta di lavatrici migliori, così come per tutti gli elettrodomestici, si deve fare anche in conti con il portafogli. Risparmiare è una prerogativa di tutti i consumatori, soprattutto in situazioni delicate come quelle che stiamo vivendo oggi, dopo la crisi economica e l’inflazione pressante. Qual è quindi la lavatrice ideale per rapporto qualità prezzo? Secondo gli esperti al primo posto si staglia la Beko UWR104A6I, in vendita sempre su Amazon a soli 449 euro. Anche qui abbiamo 1400 diri al minuti di centrifuga, le funzioni a vapore e l’app per controllarla con lo smartphone. In questo caso i programmi disponibili sono 13, ma risulta essere particolarmente efficiente e performante nei consumi.