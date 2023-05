I migliori kefir economici per restare in forma per l’estate

Ci siamo, l’estate è ormai vicina e scommettiamo che molti italiani sono già pronti per la prova costume. Prima però bisogna prepararsi a dovere e perdere quei chili di troppo che ci mettono in imbarazzo sulle spiagge. Che ne direste quindi di una guida alla scoperta dei migliori kefir economici da trovare al supermercato e al discount? Si tratta di prodotti probiotici a basso contenuto di lattosio e calorie, proprio quelle che ci fanno mettere i chili in più. Infatti, una delle regole fondamentali per una dieta sana ed equilibrata è quella di non rinunciare ai latticini, che sono fonti di proteine, calcio, fosforo e vitamine, ma anche dannosi per il nostro peso forma se consumati in eccesso.

Ecco che in nostro aiuto arrivano quindi i kefir, prodotti fermentati a base di latte o acqua, arricchiti da batteri lattici e lieviti. Questi alimenti sono ricchi di nutrienti, inoltre favoriscono la digestione e la salute dell’intestino.

Migliori kefir economici da supermercato e discount

Insomma, sono ideali per essere consumati al naturale o aromatizzati con frutta, miele o cereali. Ma quali sono i migliori kefir economici da supermercato e discount per restare in forma per l’estate? Ecco la nostra top five.

Non è la prima volta che ci concentriamo su prodotti alimentari dedicati a coloro che vogliono stare anche attenti alla linea. A tal proposito vi segnaliamo anche i migliori dessert proteici ed economici in circolazione al momento. Ma partiamo subito con il primo prodotto scelto, ovvero il Kefir Milk. Si tratta di un prodotto realizzato con latte vaccino senza lattosio e contenente diversi fermenti lattici ma nessun altro ingrediente aggiuntivo. Il quantitativo di zuccheri è contenuto: 4 grammi per 100 grammi ed è senza lieviti.

Lo stesso per i grassi, 1,5 grammi. Il prezzo è di solo 1 euro per una bottiglia da 500 ml.

Secondo consiglio dedicato a Kefir Vios. Anche qui il prodotto è realizzato con latte vaccino, ma parzialmente scremato. Non mancano i vari fermenti lattici tutti dichiarati sulla confezione e il quantitativo di zuccheri molto contenuto, solo 4 grammi per 100 grammi. Il prezzo medio di una bottiglia da 500 ml è ancora più basso del prodotto precedente, solo 0,99 euro.

Passiamo al marchio Podere Cittadella che ci propone il kefir al mirtillo. È realizzato con latte vaccino intero, fermenti lattici e succo di mirtillo al 3%. I lievi sono assenti e gli zuccheri sono 10 grammi per 100 grammi. Il prezzo medio di una bottiglia da 500 ml di kefir al mirtillo – Podere Cittadella è di 1,69 euro.

Altri prodotti consigliati

Concludiamo questa nostra carrellata dedicata ai migliori kefir economici da supermercato e discount con Neslté che ci propone Sveltesse I Love Kefir. Prodotti con latte di vaccino scremato, ha solo 4 grammi di zucchero ogni 100 grammi e 0 grassi. Il prezzo è di soli 50 centesimi per una vaschetta da 125 g.

Ultimo prodotto della top five è Granarolo Almaverde Smart di Esselunga. Prodotto con latte vaccino scremato, fermenti lattici e aromi naturali a scelta tra fragola e pesca. Gli zuccheri presenti sono di 11 grammi per ogni 100 grammi. Assenti invece lieviti e grassi. Il costo è di 0,49 euro per la vaschetta da 125 g.

Questi dunque i migliori kefir economici da supermercato e discount. Se volete restare in forma o perdere qualche chilo in vista dell’estate, ora sapete come orientarvi, a patto che naturalmente integrerete nel modo giusto i prodotti in questione nella vostra dieta giornaliera.