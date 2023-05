I migliori hotel economici a Venezia

Tre è il numero perfetto e sono tre i migliori hotel economici che vogliamo proporvi per un viaggio a Venezia. Stiamo parlando di una città da sogno, caratterizzata dal suo essere circondata dall’acqua. Ma le attrazioni turistiche del capoluogo veneto non finiscono certo qui, vista la tanta storia e cultura che la contraddistingue. Oltre ai pregi, però, è necessario anche accennare ad alcuni difetti, e tra questi c’è senza dubbio quello di essere particolarmente cara. Come fare quindi per pernottare in città senza svenarsi? Ecco alcune soluzioni a buon mercato.

Migliori hotel economici a Venezia

Continua il nostro viaggio all’interno di itinerari economici, ma al tempo stesso particolarmente trendy. A tal proposito vi segnaliamo anche i migliori agriturismi umbri. Partiamo con un albergo a dir poco caratteristico, vista la sua posizione strategia, a pochi passi da Piazzale Roma e dalla stazione ferroviaria di Santa Lucia. Stiamo parlando dell’Hotel Albergo Doge.

Le camere dispongono di tv, wi-fi e bando privato. Il prezzo medio per una camera doppia è di 62 euro a notte, ma al mattino è compresa anche la colazione.

Passiamo al secondo consiglio dedicato ai migliori hotel economici di Venezia. Vi presentiamo quindi l‘Hotel Olimpia Venice, BW Signature Collection. Si tratta di un albergo a 4 stelle sito in un palazzo del XVII secolo. Dai balconi si possono ammirare Piazzale Roma e Canal Grande, quindi siamo proprio nel cuore della città lagunare. Le camere sono eleganti e fornite di tanti confort, come aria condizionata, TV satellitare, minibar, Wi-Fi gratuito e bagno privato con set di cortesia. Nella struttura è presente anche un bar e un giardino. Il prezzo medio per un stanza doppia è di 90 euro a notte, comprensivo di ricca colazione a buffet.

Il consiglio finale

Chiudiamo il trittico con migliori hotel economici di Venezia con l’America Dinesen. Si tratta di un hotel a 4 stelle sito nel quartiere di Dorsoduro, vicino alla Galleria dell’Accademia e alla Basilica di Santa Maria della Salute. L’hotel offre camere spaziose e raffinate, dotate di aria condizionata, TV LCD, minibar, Wi-Fi gratuito e bagno privato con asciugacapelli e set di cortesia. Presente anche una sala lettura e un bar. Il prezzo medio di una camera doppia è di 100 euro a notte. Al mattino è prevista la colazione a scelta tra quella colazione continentale e quella americana.

Questi dunque i migliori hotel economici di Venezia, una tappa fondamentale e obbligatoria se volete vivere una vacanza romantica, confortevole e al tempo stesso ricca di fascino e storia.