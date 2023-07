Migliori hotel del mondo, un albergo italiano in vetta alla classifica

Stavolta arriva una lista di tutto prestigio ad omaggiare l’Italia, visto che la classifica dei migliori hotel del mondo premia proprio una struttura nostrana. Di quale si tratta? Scopriamolo insieme andando a conoscere nel dettaglio la lista stilata dagli esperti di La Liste, una delle guide gastronomiche più stimate d’Europa.

La classifica che non ti aspetti

La Liste è conosciuta per la sua annuale classifica relativa ai migliori ristoranti nel mondo. Stavolta però il suo algoritmo si è concentrato sui migliori hotel del pianeta. L’algoritmo ha preso in considerazione oltre 300 guide di viaggio, classifiche e recensioni dei clienti online, al fine di scoprire chi si è aggiudicato i pareri più positivi. Ebbene, ne viene fuori quella che è denominata la 1.000 World’s Best Hotels. Tra i criteri di valutazione ci sono la qualità del servizio offerto, l’accoglienza e altro ancora. Ebbene, ecco l’annuncio relativo al primo posto:

“La Liste è onorata di annunciare l’impareggiabile Hotel Cipriani come Miglior Hotel del Mondo 2023 e di celebrare l’Italia come destinazione top per il lusso sofisticato”.

L’annuncio è stato fatto da Hélène Pietrini, direttore generale di La Liste, la quale dunque celebra l’Hotel Cipriani di Venezia come miglior hotel del mondo.

Migliori hotel del mondo, gli altri premi

L’albergo si trova precisamente sull’isola della Giudecca, di fronte al centro storico della città. Dal 2019 è di proprietà della Belmond Hotel, a sua volta appartenente al gruppo Lvmh dell’imprenditore francese Bernard Arnault. Oltre al panorama mozzafiato, dove si può ammirare la laguna e il Palazzo Ducale, l’Hotel Cipriani vanta stanze davvero invidiabili. Le suite sono considerate tra le più affascinanti e lussuose di tutti i tempi.L’atmosfera romantica che si respira al suo interno ha conquistato anche tanti vip . Nel 2014 ad esempio George Clooney e Amal Alamuddin hanno deciso di celebrare lì il loro matrimonio.

Abbiamo già visto di recente che i vip prediligono hotel particolari per i loro soggiorni. Si tratta di alberghi di grande lusso e naturalmente super costosi. Stavolta invece La Liste ha preso in esame location meno elitarie, ma al tempo stesso rappresentanti il top del top, come si evince dalle recensioni che l’algoritmo ha scandagliato online. Ma quali sono le altre posizioni? Al secondo posto abbiamo diversi ex-equo; The Peninsula Chicago negli Stati Uniti, il Waldorf Astoria Los Cabos Pedregal in Messico e il Cheval Blanc St-Barth in Francia. A completare il podio c’è un’altra italiana, il San Pietro di Positano, situato appunto sulla Costiera Amalfitana, altra location che offre una panoramica da urlo agli ospiti.

La presenza di hotel italiani in classifica non si ferma qui, a riprova del fatto che i nostri alberghi rappresentano l’eccellenza del settore. Al quarto posto, infatti, tra gli altri c’è anche il nostro Hotel Il Pellicano di Porto Ercole, ma non solo. Spiccano il Mandarin Oriental di Milano, il Caruso di Amalfi e il Portrait Firenze. I quinta posizione troviamo invece il Rosewood di Castiglion del Bosco e l’Hotel de la Ville di Roma. Insomma, l’Italia è rappresentata benissimo in questa classifica dedicata ai migliori hotel del mondo. Menzioni speciali anche per altri alberghi nostrani. L’Hotel la Palma di Capri si è aggiudicato il premio per le nuove aperture lussuose. Infine, il premio Heart&Soul è andato a La Dimora Brusaporto, che si trova a Bergamo.

In sintesi…