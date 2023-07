Migliori gelati economici da acquistare al supermercato secondo Altroconsumo e gusti top di quest’estate

Con il caldo di questi ultimi giorni, molti si stanno concedendo delle pause dolci gustando i tanti gelati che si trovano al supermercato. La domanda che sorge spontanea, quindi, è la seguente: quali sono i migliori? La risposta arriva da Altroconsumo, l’associazione a tutela dei consumatori, che ha delineato una lista di quelli top.

Per quanto concerne i nuovi gusti di quest’estate, quali sono invece i migliori da assaggiare?

Come si sa il gelato è una delle prelibatezze dell’estate al quale proprio non si riesce a rinunciare. Proprio per questo ogni anno compaiono nei supermercati e nei bar tanti nuovi gelati confezionati da leccarsi i baffi. Alcuni sono in edizione limitata mentre altri, se particolarmente apprezzati, restano anche nei mesi successivi.

Il segreto di tanto successo

Perché in molti sono alla ricerca dei migliori gelati in circolazione? La risposta è ovvia: si tratta di alimenti rinfrescanti e piacevoli da gustare durante i giorni caldi dell’estate, come questi insomma.

La loro consistenza fredda e cremosa, infatti, aiuta a rinfrescare il corpo e far fronte (seppur in parte) alle torride temperature.

A chi si chiede se un gelato può sostituire un pranzo, la risposta di Altroconsumo è: alle volte. Tale prodotto, infatti, consta di poche calorie e proteine per un pasto. Mancano inoltre le fibre, le vitamine e i minerali. Se proprio si desidera un gelato al posto del pasto (ma solo in rari casi), sarebbe meglio acquistarne uno di buona qualità anche se confezionato.

Sostituire tale alimento a un pasto avrà però dei rischi. Si potrà infatti arrivare a cena affamati con il rischio di doversi poi abbuffare. Sarebbe quindi preferibile aggiungere un frutto al dopo gelato come una mela.

Migliori gelati da acquistare al supermercato secondo Altroconsumo e tutti i gusti di quest’estate

In questo modo si avranno anche minerali, fibre e vitamine. Attenzione, però, a non far diventare questa variante una regola perché il gelato non può e non deve mai sostituire il pasto.

Dall’analisi di Altroconsumo, tra i migliori gelati da acquistare al supermercato ci sono i ghiaccioli Coop assortiti al limone e quelli Dadaumpa vintage gusto anice della Sammontana (prezzo intorno ai 7 euro). Sempre di marca Coop, poi, ci sono i ghiaccioli assortiti all’arancia, amarena e menta. La confezione di ghiaccioli Coop include 10 unità dei tre gusti appena indicati più il limone e il costo è di 2,96 euro per 700 grammi di prodotto. Ci sono poi i ghiaccioli Carrefour assortiti e quelli al limone sono tra i migliori.

Per quanto riguarda i migliori gusti dell’estate 2023, ci sono quelli dei cornetti Algida Freedom e Joy. Il primo sarà però disponibile solo fine alla fine di luglio. Esso è creato da Solaika Marrocco, chef del primo restaurant di Lecce, e si tratta di una cialda aromatizzata al caffè con punta al cacao e crema allo zabaione con salsa al cioccolato/caffè e con gelato alle noccioline caramellate e alla nocciola. L’altro debutterà invece ad agosto ed è stato ideato da Juan Camilo Quinteiro ovvero l’executive chef dell’Hotel Borgo San Felice. In questo caso la cialda è aromatizzata al cocco con interno al gusto dulce de leche e salsa di caramello/mango con petali di cocco.

C’è poi la versione estiva del Kinder cioccolato ovvero il Chocolat Ice Cream. Si tratta di uno stecco dalla doppia copertura bianca e di cioccolato al latte ripiena di un gustoso gelato al latte.

Chi ama il Ferrero Rochè potrà gustare il nuovo Triple Experience con deliziosa copertura di cioccolato al latte con pezzi di nocciola, salsa al caramello e morbido gelato alla nocciola.

Per gli amanti del MaxiBon, invece, c’è il “The Special choco brownie”.

Si tratta di una confezione di gelati al gusto di panna con granella al cioccolato, copertura al cacao, granella di biscotti al cioccolato e biscotti al cioccolato.

Chiudiamo la lista con il Magnum Double Starchaser al gusto di popcorn con gelato al gusto di caramello e guarnitura al caramello salato: il tutto è avvolto da uno strato di cioccolato al latte Magnum e da pezzetti di mais caramellati.

Riassumendo…

1. Da sempre il gelato è il dolce preferito dell’estate, soprattutto quando fa molto caldo come adesso

2. Tra i migliori gelati da acquistare al supermercato per Altroconsumo ci sono i ghiaccioli Coop al limone

3. Tra i gusti clou dell’estate ci sono quelli del cornetto Algida edizione limitata, il Magnum Double Starchaser, il Maxibon The Special choco brownie, il Ferrero Rochè Triple Experience e il Chocolat Ice Cream Kinder.

