Migliori gelaterie d’Italia 2023 secondo Gambero Rosso

La qualità prima di tutto: ecco il motivo principale che spinge molti a voler conoscere le migliori gelaterie d’Italia.

Da anni, infatti, le scelte dei consumatori sono orientate verso degli alimenti più gustosi, sani e ottenuti mediante dei metodi che non impattano troppo sull’ambiente.

Si cerca il gelato con le migliori materie prime perché più nobili e buone saranno queste ultime, migliore sarà il prodotto finito. In aiuto di coloro che cercano gelaterie top nel nostro paese arriva la nuova guida di Gambero Rosso in collaborazione con Orion che, tra conferme e novità, svela i vincitori dei premi speciali di quest’anno.

Vediamo dunque dove acquistare il migliore gelato morbido, pieno, consistente, resistente alla fusione e ricco di gusto.

La guida del 2023

Nella nuova guida di Gambero Rosso 2023 sono in tutto 493 le migliori gelaterie segnalate e sono 83 i nuovi ingressi.

Da essa si evince che i mastri gelatai puntano sempre più a gelati agricoli ma non per questo meno attenti ai mix e alla tecnologia. Si osserva da un lato il ritorno alla terra con un’attenzione sempre maggiore al recupero degli scarti e dall’altra alle maggiori collaborazioni con i pasticcieri, i nutrizionisti, gli chef e i cioccolatieri per dare vita a proposte sempre più ampie.

In questo modo le gelaterie, oltre a non perdere il loro carattere distintivo, aumentano l’offerta che copre tutto l’anno.

Partiamo dal Nord Italia e dal Piemonte dove ottengono i Tre Coni:

1. Canelin ad ACQUI TERME (AL)

2. Marco Serra Gelatiere a CARIGNANO (TO)

3. Casa Marchetti, Gelati d’Antan, La Tosca, Mara dei Boschi, Nivà a TORINO (TO)

4. Soban a VALENZA (AL).

Le migliori gelaterie in Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna sono:

1. La Pasqualina ad ALMENNO SAN BARTOLOMEO (BG)

2. Il Dolce Sogno a BUSTO ARSIZIO (VA)

3.

Oasi American Bar a FARA GERA D’ADDA (BG)4. Artico, Ciacco, Crema, Lo Gnomo Gelato Pavé – Gelati & Granite e Terra Gelato a MILANO (MI)5. Chantilly a MOGLIA (MN)6. L’Albero dei gelati a MONZA (MI)7. Sir Oliver a NOVATE MILANESE (MI)8. Pallini a SEREGNO (MB)9. VeroLatte VIGEVANO (PV)10. Cremeria Spinola a CHIAVARI (GE)11. Profumo a GENOVA (GE)

12. Gelateria Naturale Scaldaferro a DOLO (VE)

13. Golosi di Natura a GAZZO (PD)

14. Chocolat a MESTRE (VE)

15. Pasticceria Marisa a SAN GIORGIO DELLE PERTICHE (PD)

16. Dassie – Vero Gelato Artigiano a TREVISO (TV)

17. Zeno Gelato e Cioccolato a VERONA (VR)

18. Timballo a UDINE (UD)

19. Cremeria Santo Stefano, Cremeria Scirocco, Stefino a BOLOGNA (BO)

20. Magritte – Gelati al cubo a FIDENZA (PR)

21. Bloom a MODENA (MO)

22. Ciacco PARMA (PR)

23. Cremeria Capolinea a REGGIO EMILIA (RE)

24. Sanelli a SALSOMAGGIORE TERME (PR)

25. Il Teatro del Gelato a SANT’AGOSTINO (FE).

Se tra i migliori gelati da acquistare al supermercato secondo Altroconsumo ci sono i ghiaccioli Coop al limone e quelli Dadaumpa gusto vintage all’anice Sammontana, dove trovare i migliori gelati artigianali? Grazie all’ultima guida di Gambero Rosso del 2023, si può scoprire quali sono le gelaterie top da Nord a Sud, quelle che sono state insignite del titolo I Tre Coni.

Vediamo in ordine per la Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo, Campania, Puglia, Basilicata, Sicilia e Sardegna dove acquistare i migliori gelati artigianali:

– Gelateria della Passera a FIRENZE (FI)

– Chiccheria a GROSSETO (GR)

– De’ Coltelli a PISA (PI)

– Gelateria Dondoli a SAN GIMIGNANO (SI)

– Paolo Brunelli e Paolo Brunelli – Combo a SENIGALLIA (AN)

– Gretel Factory a FORMIA (LT)

– Greed Avidi di Gelato a FRASCATI (RM)

– Fatamorgana, La Gourmandise, Otaleg!, Stefano Ferrara Gelato Lab e Torcè a ROMA (RM).

– Gelaterie Duomo – Il Paradiso del Gelato a L’AQUILA (AQ)

– Di Matteo a TORCHIARA (SA)

– Cremeria Gabriele a VICO EQUENSE (NA)

– G&co a TRICASE (LE).

– Emilio a MARATEA (PZ)

– Officine del gusto a PIGNOLA (PZ)

– Sikè Gelato a MILAZZO (ME)

– Sikè Gelato a PALERMO

– I Fenu Gelateria e Pasticceria a CAGLIARI (CA)

– Dolci Sfizi a MACOMER (NU).

