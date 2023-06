Negli ultimi tempi si assiste a una maggiore consapevolezza e a una crescente domanda di opzioni alimentari più sostenibili e inclusive. I gelati vegetali sono una di queste. Si tratta infatti di un’alternativa gustosa e adatta a chi è vegano e a chi vuole ridurre il consumo di prodotti di originale animale. Sono adatti inoltre a coloro che seguono delle diete senza lattosio o senza latticini.

Molte persone scelgono invece questo tipo di gelato per motivi etici legati al benessere degli animali. L’industria lattiero-casearia tradizionale, infatti, si basa spesso sull’allevamento intensivo delle mucche e il loro trattamento desta molte preoccupazioni. I gelati vegetali, invece, sono realizzati senza ingredienti di origine animale. Il loro sapore, però, non si discosta molto da quelli tradizionali.

Quali sono allora i migliori da scegliere per rapporto qualità-prezzo?

Dove si trovano

I migliori ed economici gelati vegetali per vegani si trovano al supermercato o al bar, sia in vaschetta che confezionati.

I migliori ed economici gelati vegetali per vegani senza rinunciare al gusto

Inoltre si possono acquistare in alcuni negozietti e caffetterie specializzati nel cibo vegano o senza lattosio. E ancora, alcuni ristoranti (ovviamente vegani/vegetariani) possono includere nel loro menù dolci tali dessert. Chi non riesce a trovarli nei negozi locali, inoltre, può provare a ordinarli online. Ci sono infatti diversi negozi che vendono questa tipologia di gelati e li consegnano direttamente a casa. Ovviamente la scelta del gelato dipende dalle proprie preferenze, esigenze dietetiche e dagli obiettivi individuali. Non dimentichiamo che per quelli tradizionali sono richieste molte risorse naturali per la produzione del latte come l’acqua, la terra e il cibo per gli animali. Quelli vegetali, invece, possono ridurre l’impatto ambientale associato alla produzione del latte offrendo un’alternativa sostenibile.

Tra i migliori gelati vegetali per vegani c’è il Magnum vegano con mandorle. Si tratta di un gelato a base di latte di cocco ricoperto da uno strato croccante di cioccolato fondente e mandorle tritate. Il gusto è intenso e goloso mentre il contrasto tra il croccante e il morbido lascia senza parole.

C’è poi il VClub Macadamia & Salted Caramel ovvero un gelato vegetale al caramello salato con pezzetti di macadamia, variegatura al caramello salato 10% e pezzetti di caramello 2%. È venduto in vaschetta da mezzo chilo e il suo gusto è allo stesso tempo dolce e salato.

Troviamo, poi, all’Eurospin il Fior Di Natura Gelato alla Soia Tiramisù Variegato al Caffè nella vaschetta da 250 grammi. Il gusto è quello del classico dolce italiano, è un gelato gluten free e consta della certificazione Rainforest Alliance.

Infine ci sono il Valsoia Gran Cookie e l’Amando Gelato alla Mandorla. Il primo è un gelato vegetale a base di anacardo variegato con cioccolato e biscotti ai cereali. Consta inoltre di gocce di cioccolato e fiocchi di avena integrali. L’altro, invece, si legge sul sito della Sammontana, non contiene latte perché al suo posto si utilizzano le mandorle siciliane. Ecco i gusti: frutti rossi, pesca, mela e kiwi.

Riassumendo…

1. I gelati vegetali sono un’alternativa gustosa e adatta non solo ai vegani ma a chi vuole ridurre il consumo di prodotti di originale animale

2. Questa tipologia di dolci si può acquistare al supermercato, al bar, in negozi specializzati in prodotti vegetali ma anche online

3. Tra i migliori in commercio ci sono il Magnum vegano con mandorle, il VClub Macadamia & Salted Caramel, il Fior Di Natura Eurospin, il Valsoia Gran Cookie e l’Amando Gelato alla Mandorla.

