I 5 migliori deodoranti economici senza alcol 

Chi di noi non ama sentirsi sempre freschi e profumati, anche d’estate, quando la sudorazione raggiunge il massimo a causa dell’afa? Alcuni soggetti hanno però la pelle particolarmente delicata, cosa che presenta non pochi problemi quando nel prodotti è presente anche l’alcol. Ecco allora i migliori deodoranti senza alcol economici. Abbiamo scelto 5 prodotti che presentano un ottimo rapporto qualità prezzo.

Migliori deodoranti senza alcol, ecco quali scegliere

Dopo aver visto quali sono i migliori occhiali da sole per bambini, ecco un’altra carrellata di prodotti utili per il nostro benessere. Partiamo subito con Nivea Deodorante Spray Fresh Natural. Si tratta di un prodotto che usa estratti marini naturali capaci di offrire una sensazione di freschezza e pulizia per tutto il giorno (dura 48 ore). Niente alcol tra gli ingredienti, né coloranti o conservanti, cosa che permette di rispettare pienamente il pH della pelle. La sua fragranza è adatta sia ad uomini che donne e non lascia macchie sui nostri capi.

Il prezzo è di 2,49 euro per 150 ml.

Il secondo prodotto del nostro elenco è il borotalco deodorante Sick Original. È dotato di microsolco che assorbe il sudore prevenendo i cattivo odori. Si caratterizza per l’assenza di alcol e parabeni. Dura 48 ore ed è caratterizzato dalla fragranza tipica del borotalco. Il prezzo è di 2,99 euro per 40 ml.

Il terzo della nostra lista è un deodorante roll-on, stiamo parlando del Fresh Cetriolo e Tè Verde di Dove. È senza sali di alluminio, oltre ad essere privo di alcol. Energico e vitale, dura per 48 ore. Il prezzo è di 2,79 euro per 50 ml.

Altri prodotti a prezzi imbattibili

Completiamo la nostra raccolta dei migliori deodoranti senza alcol economici con altri due prodotti davvero convenienti.

è perfetto per le pelli più sensibili, assente di coloranti e allergeni, oltre che di alcol, riduce il rischio di irritazioni e arrossamenti. Dura 24 ore e ha un profumo discreto e neutro. Il prezzo è di 1,99 euro per 75 ml.

Chiudiamo con Malizia Deodorante Stick Uomo Musk. Dall’aroma intenso e seducente, oltre all’arco è sprovvisto di parabeni e triclosan. Garantisce una copertura di 48 ore ed ha un profumo molto particolare che richiama il legno e l’ambra. Il prezzo è di 1,49 euro per 50 ml.

Questi dunque i deodoranti economici senza alcol che suggeriamo a coloro che hanno la pelle sensibile, ma che non vogliono privarsi di utilizzare un prodotto fresco che permetta loro di avere sempre la pelle pulita e delicata. Sarà possibile acquistare questi prodotti anche online, ad esempio su Amazon, o in alternativa nei negozi specializzati e nei supermercati vicino casa.