Migliori deodoranti da acquistare al supermercato secondo Altroconsumo

In tutti i periodi dell’anno, soprattutto quelli più caldi durante i quali si suda di più, si usano i deodoranti ed è per questo che molti cercano i migliori per combattere i cattivi odori. Nel corso dei secoli, l’igiene e la cura del corpo hanno attraversato alle volte dei periodi bui e talora di massimo interesse. Presso gli antichi egizi, ad esempio, non era raro trovare oli profumati, spezie e allume per deodorare. Inoltre c’era anche l’abitudine di fare dei bagni detergenti nutritivi e detergenti, come non ricordare il bagno nel latte di asina di Cleopatra?

Nel Medioevo, invece, l’igiene personale non aveva un ruolo centrale. Per mascherare il cattivo odore, infatti, si indossavano sotto i vestiti dei sacchettini profumati.

Dobbiamo attendere il diciannovesimo secolo per assistere al primo deodorante commerciale anche se nel 1888 debuttò il Mum a Philadelphia. Si trattava di una pasta da spalmare sotto le ascelle con una base di ossido di zinco.

Non si sa chi fu l’inventore del deodorante, quel che sembrerebbe certo è che il nome Mum fosse quello della balia di tale personaggio ignoto. Tale pasta in seguito fu commercialista dall’azienda Bristol-Myers per passare dal 2001 alla Procter&Gamble.

Detto ciò, quali sono i migliori deodoranti odierni da acquistare al supermercato? In aiuto arriva la classifica di Altroconsumo.

Come è avvenuto il test

La classifica dei migliori deodoranti in commercio antitraspiranti, tra roll-on e spray, è arrivata mediante la selezione di 11 tra i più venduti sul mercato. Tali prodotti sono stati poi sottoposti a varie verifiche anche di laboratorio. Quest’ultimo li ha infatti sottoposti a due importanti prove di efficacia: un test olfattivo fatto da giudici esperti per capire se il deodorante era efficace.

Inoltre è stata testata la capacità di ridurre la sudorazione di un soggetto.

Per tutti i prodotti è stata inoltre verificata l’efficacia nel contrastare il cattivo odore e anche la tendenza nel lasciare residui di prodotto sui tessuti scuri.

Nel valutare i migliori deodoranti in commercio, poi, è stata presa in considerazione la prova uso effettuata da semplici consumatori per sperimentare la facilità di applicazione e il profumo. È stato poi valutato, ai fini del giudizio finale, anche l’imballaggio tenendo conto dei materiali utilizzati, dell’etichetta e degli ingredienti. In merito a questi ultimi si è controllato che nella lista non ci fossero interferenti endocrini come il butylparaben.

Ecco la classifica

Dall’analisi effettuata da Altroconsumo a fine 2022, emerge che tra i migliori deodoranti roll-on da acquistare al supermercato ci sono il Carrefour deodorante 24 ore traspirante che ottiene il punteggio di 74 (qualità ottima).

Di qualità buona (punteggio 69 punti) c’è il Nivea Invisible Black&White 48 ore mentre a 67 punti il Borotalco Invisible No Transfer che ottiene il punteggio di 67 punti (qualità buona).

Per quanto riguarda, invece, gli spray da uomo, il migliore del test e miglior acquisto, risulta essere il Nivea Black&White Invisible Original 48 ore che ottiene il punteggio di 67 punti (qualità buona). È seguito dal NeutroRoberts Uomo asciutto 0% Alcol essenza mediterranea a 62 punti.

