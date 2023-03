L’organizzazione dei consumatori italiani Altroconsumo ha condotto un’indagine per scoprire quali sono i migliori dentifrici in vendita nei supermercati italiani. I risultati del test riservano una sorpresa tra i primissimi posti della classifica, ma non vogliamo anticipare nulla. Quale di questi dentifrici siete soliti acquistare al supermercato? In quale posizione si è classificato nella graduatoria stilata da Altroconsumo? Per rispondere a queste domande non ci resta che guardare i risultati del test. Di recente, invece, avevamo visto quali erano i migliori biscotti.

Migliori dentifrici in vendita nei supermercati italiani secondo l’ultimo test di Altroconsumo

Conad Protezione Completa – 71 – Qualità Ottima – Prezzo medio 0,89 euro a confezione – Migliore del Test – Miglior Acquisto

Acquafresh Tripla Protezione Menta Fresca – 71 – Qualità Ottima – Prezzo medio 1,25 euro a confezione – Migliore del Test

Elmex Protezione Carie – 67 -Qualità Buona – Prezzo medio 3,97 euro a confezione

Antica Erboristeria Totale Salvia e Menta – 63 – Qualità Buona – Prezzo medio 1,40 euro a confezione

Meridol Protezione Gengive – 63 – Qualità Buona – Prezzo medio 4,22 euro a confezione

Pasta del Capitano Placca e Carie – 59 – Qualità Media – Prezzo medio 1,32 euro a confezione

Sensodyne Complete Protection – 54 – Qualità Media – Prezzo medio 4,24 euro a confezione

Colgate Total Original – 54 – Qualità Media – Prezzo medio 2,86 euro a confezione

AZ Pro-Expert Prevenzione Superiore Menta – 49 – Qualità Bassa – Prezzo medio 2,77 euro a confezione

Biorepair Total Protective Repair – 49 – Qualità Bassa – Prezzo medio 3,45 euro a confezione

Marvis Classic Strong Mint – 48 – Qualità Bassa – Prezzo medio 3,68 euro a confezione

Mentadent Protezione Famiglia Igiene Quotidiana – 42 – Qualità Bassa – Prezzo medio 1,42 euro a confezione.

Conad Protezione Completa e Acquafresh Tripla Protezione Menta Fresca tra i primi

Al primo posto tra i migliori dentifrici, a pari merito con lo stesso punteggio (71, ndr), troviamo la coppia composta dai dentifrici Conad Protezione Completa e Acquafresh Tripla Protezione Menta Fresca.

Il migliore di tutti è proprio il dentifricio di Conad, che si aggiudica entrambe le etichette più importanti che Altroconsumo assegna al termine dell’indagine: Migliore del Test e Miglior Acquisto. Mentre la prima etichetta premia l’articolo per le caratteristiche del prodotto evidenziate durante l’analisi dei laboratori che collaborano con Altroconsumo, la seconda etichetta prende in considerazione invece il rapporto qualità-prezzo rispetto agli altri articoli presenti nella classifica. Ciò significa dunque che il dentifricio del Conad è non solo il migliore per caratteristiche insieme a quello di Acquafresh, ma anche il dentifricio dal miglior rapporto qualità-prezzo (all’epoca del test costava meno di 90 centesimi).

Importante: i dati riportati qui sotto fanno riferimento all’ultimo test condotto dall’associazione Altroconsumo nel 2021. Questo significa che nel frattempo i prezzi potrebbero essere diversi rispetto a quelli indicati qui sopra. Data l’inflazione dell’ultimo anno, va da sé che il costo di oggi sarà inevitabilmente superiore.