Migliori crocchette per cani: la top 10 dei croccantini da scegliere per il vostro amico a quattro zampe

Scegliere le migliori crocchette per cani non è facile. Ogni animale, infatti, ha diverse esigenze nutrizionali e sul mercato sono disponibili tantissime marche e tipologie di croccantini per ogni esigenza e prezzo. In generale, l’European pet food industry dichiara che un cibo sano per animali deve essere completo, bilanciato, digeribile, appetibile e sicuro. In base a questi fattori sono state elencate le 10 migliori crocchette per cani secondo il portale Petadvisor.

La top 10 delle migliori crocchette per cani

Al decimo posto figurano le crocchette Forthglade – Chicken and Vegetables, un mangime pressato a freddo che garantisce che tutte le proprietà restino inalterate. Tra le varianti disponibili, figura anche uno grain free al gusto di pollo o anatra. Il prezzo per 6kg di crocchette è di 77 euro.

Alla nona posizione spiccano le crocchette Amazon Lifelong – Grain Free. Si tratta di crocchette con un buon rapporto qualità prezzo prodotte da Amazon che presenta un contenuto medio analitico di proteine ​​del 27%. Ovviamente non è tra i croccantini di altissima qualità ma superiore a quelli in vendita nei supermercati e con vari gusti da scegliere. Il prezzo è di 33,99 euro per 5 kg.

Ottavo posto per Almo Nature – Fresh Salmon Holistic, un alimento completo e altamente digeribile e con un ottimo prezzo. Contiene il 26% di salmone fresco e altri elementi utili per la salute delle ossa del cane. Il prezzo medio è di 39,90 euro per 12 kg.

Tra le migliori crocchette, al settimo posto, figura Britcare – Lamb & Rice, mangime che contiene il 40% di ingredienti di origine animale e fonte di omega 3 e 6. Il prezzo è di 54,90 euro per 12 kg.

Sesta posizione per Bravery – Lamb delle crocchette grain gree con ingredienti come la tapioca e il lievito.

I croccantini migliori sono Lily’s Kitchen – Lamb Peas & Parsley

Il prezzo è di 52,90 euro per 12 kg.

Quinto posto per le crocchette Orijen – Original, composte dall’ ’85% di ingredienti di origine animale e ingredienti freschi. Il prezzo si aggira sui 79,90 euro per 11,4 kg di prodotto.

Al quarto posto si piazzano le crocchette Edgard & Cooper – Norwegian Salmon. Anche queste sono crocchette senza cereali per cani sensibili con ingredieti naturali e semi di lino e olio di pesce. Il prezzo è di 59,70 euro per 7 kg.

Arriviamo sul podio dove si trova Acana – Pacifica. Si tratta di crocchette grain free al pesce con arringa, sardina, nasello e scorfano. Il prezzo attuale è di circa 80-85 euro per 11 kg.

Al secondo posto troviamo le crocchette Farmina N&D – Low Grain, Pollo e Melograno, una linea ricche di fibre con pochi cereali di ottima qualità. Il prezzo è di circa 53 euro per 12 kg.

Il primo posto tra le migliori crocchette se lo aggiudicano Lily’s Kitchen – Lamb Peas & Parsley, un ottimo mangime con contenuto di proteine grezze minore e adatto anche ai cani che non si muovono molto. Il prezzo è di 87,90 euro per 12 kg.

