Migliori crocchette per cani da acquistare online o nei negozi nel 2023 secondo Petadvisor

Quali sono le migliori crocchette per cani? Petadvisor, rinomato blog indipendente fondato e scritto da esperti del mondo degli animali, ha testato i principali marchi che producono le crocchette destinate ai nostri amici a quattro zampe.

Prima di vedere la classifica, occorre fare una doverosa precisazione: non esiste una risposta univoca. Ciò significa che ogni cane ha gusti diversi ed esigenze differenti rispetto agli altri, in particolare dal punto di vista nutrizionale.

Classifica delle migliori crocchette per cani aggiornata al 2023 secondo Petadvisor

1) Natural Trainer – No Gluten Salmone (prezzo consigliato al pubblico 19,90 euro confezione da 3 kg)

2) Acana – Wild Coast (prezzo consigliato al pubblico 30,00 euro confezione da 2 kg)

3) Farmina N&D – Zucca – Agnello – Mirtillo (prezzo consigliato al pubblico 2,5 kg confezione da 29,90 euro)

4) Edgard & Cooper – Norwegian Salmon (prezzo consigliato al pubblico 29,00 euro confezione da 2,5 kg)

5) Bravery – Lamb (prezzo consigliato al pubblico 64,90 euro confezione da 12 kg)

6) Lily’s Kitchen – Lamb Peas & Parsley (prezzo consigliato al pubblico 67,90 euro confezione da 7 kg)

7) Orijen – Original (prezzo consigliato al pubblico 89,90 euro confezione da 11,4 kg)

8) Britcare – Lamb & Rice (prezzo consigliato al pubblico 84,90 euro confezione da 12 kg)

9) Almo Nature – Fresh Salmon Holistic (prezzo consigliato al pubblico 49,90 euro confezione da 12 kg)

10) Amazon Lifelong – Salmone e Riso (prezzo consigliato al pubblico 24,99 euro confezione da 5 kg)

11) Affinity – Veterinaty Atopic (prezzo consigliato al pubblico 69,90 euro confezione da 12 kg)

12) Purina Pro Plan – Salmon Sensitive Skin (prezzo consigliato al pubblico 49 euro confezione da 7 kg)

13) Hill’s Pet Nutrition – Diet Metabolic (prezzo consigliato al pubblico 109,90 euro confezione da 12 kg)

14) Exclusion – Hypo Allergenic Maiale e Piselli (prezzo consigliato al pubblico 79,90 euro confezione da 12 kg)

15) Forza 10 – Intestinal Colon F2 (prezzo consigliato al pubblico 80 euro confezione da 10 kg)

16) Natural Trainer – Ideal Weight (prezzo consigliato al pubblico 15,00 euro confezione da 2 kg).

Un’altra importante considerazione da fare riguarda i cibi dannosi per i cani, quelli da evitare assolutamente.

Tra questi i semi di mela, la birra, il cioccolato, il gelato, l’uva, i funghi, latte, zucchero, pomodoro e cipolle. Vanno evitati anche i cibi fritti, l’erba cipollina, le caramelle, l’alcol, il sale, le patate e l’impasto per pane e/o dolci.

Pollice in alto invece per mele, banane, manzo, pane integrale, carote, formaggio, mais, cetrioli, verdure a foglia verde, sardine, salmone, noci, yogurt bianco, mandarini, polenta, avena, cavolo, uova e olio di lino. Possono mangiare inoltre orzo, agnello, maiale cotto, ravanelli, coniglio, zucchine e cavoletti di Bruxelles. Dunque, quando si tratta di scegliere il miglior cibo per i nostri amici a 4 zampe, è sempre importante scegliere il meglio, un pò come abbiamo visto anche con il miglior cibo per gatti.

