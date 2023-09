Migliori croccantini per cuccioli di cane secondo il test de Il Salvagente

Milioni di italiani hanno cani e gatti in casa, dei veri e propri membri della famiglia che richiedono cure e attenzioni. Sempre più proprietari di amici a 4 zampe, infatti, fanno sempre più attenzione al cibo che acquistano per i propri animali. Ancora di più quando si tratta di cuccioli. Ecco perché il Salvagente ha confrontato 12 marchi e tipi di croccantini per cuccioli di cane per aiutare i proprietari a orientarsi nella scelta.

Basti pensare che il mercato dedicato agli animali, che va dall’alimentazione ai giochi e ai prodotti per l’igiene, è in costante fermento. In Italia ci sono circa 65 milioni di animali da compagnia, e i proprietari non badano a spese. Solo nel 2022 i prodotti per l’alimentazione di cani e gatti hanno rappresentato un giro d’affari da 2,7 miliardi di euro.

Cibo per cani, un settore in fermento

Il settore pet food si è molto evoluto e nei punti vendita si trovano prodotti diversificati come i croccantini grain free o low grain, oppure quelli gluten free o senza coloranti etc etc.

In vendita si trovano anche prodotti con Omega 3-6 oppure ricchi di vitamine o con carne fresca o pesce fresco. Il Salvagente ha così condotto un test su 12 marchi per cuccioli di cane appurando che non sempre il “claim presente sulla confezione garantisce l’alta qualità del prodotto”, non di rado si tratta di strategie di marketing. Ecco perché, secondo la nota rivista, è sempre meglio affidarsi a un veterinario nutrizionista che possa indicare ai proprietari la dieta più adeguata in base all’età, la razza e altre variabili.

I 12 prodotti testati dal Salvagente sono stati analizzati dalla dott ssa Debora Guidi, veterinaria nutrizionista, e il professor Alessandro Gramenzi, nutrizionista e docente di Alimentazione Animale presso l’Università degli Studi di Teramo, i quali hanno tenuto conto degli ingredienti valutandone anche le etichette, additivi e componenti analitici.

L’analisi ha tenuto conto della composizione degli ingredienti, la presenza di proteine animali, di più fonti proteiche e il tipo di cereali e di fibra. Poi sono stati valutati anche i componenti analitici, il rapporto proteina/grasso, la quantità di fibre, le ceneri, che non dovrebbe superare l’8%, ma anche la percentuale di calcio e fosforo. Mentre gli ingredienti sconsigliati per i cuccioli sono l’aglio e l’argilla. Infine,sono state valutate anche le le etichette, in modo positivo quelle “aperte” che elencano dettagliatamente gli ingredienti e più negativamente quelle “chiuse”.

Migliori croccantini per cuccioli di cane secondo il test de Il Salvagente

Delle 12 marche e referenze considerate, l’analisi ne ha promosso 8 ossia:

Acana Puppy Recipe With Canadian Chicken

Almo nature Hfc puppy xs-s

Conad pet friend junior con pollo e riso

Hill’s puppy small e mini con pollo

Natural trainer con pollo fresco puppy e junior

N&D Ancestral grain Farmina puppy muni

Nature ‘s variety selected pollo allevato a terra puppy junior

Monge natural super premium ricco in pollo Puppy And Junior.

Queste elencate sono le referenze per cuccioli di cane promosse dal test del Salvagente, che aiuta nella scelta del cibo migliore per il proprio animale, basandosi su alcune variabili, un pò come avevamo visto con le crocchette migliori per gatti. Chiaramente la lista comprende solo i marchi analizzati dalla rivista e i risultati completi del test si trovano sul nuovo numero de Il Salvagente.

Riassumendo