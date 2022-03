Migliori creme antirughe da comprare secondo il test di Altroconsumo

Quali sono le migliori creme antirughe? Per rispondere a questa domanda ci affidiamo ai risultati del test di Altroconsumo, che ha condotto di recente un’indagine prendendo in considerazione le creme antirughe vendute nei supermercati italiani. Curiosi di conoscere la classifica? Vi accontentiamo subito.

Classifica migliori creme antirughe secondo Altroconsumo

Il test di Altroconsumo si è basato complessivamente su dodici prodotti. Al termine dell’indagine, la nota associazione ha decretato che la migliore crema antirughe in vendita nei supermercati italiani sia Garnier Bio Crema Antirughe, che nonostante non abbia raggiunto il punteggio più alto del test è da considerarsi come l’articolo dal migliore rapporto qualità-prezzo.

La migliore è Garnier Bio Antirughe

Segue ora la classifica completa delle migliori creme antirughe secondo la classifica redatta da Altroconsumo e pubblicata in esclusiva sulla rivista dell’associazione (e il portale Internet altroconsumo.it):

Clarins Multi-Active Jour – 65 – Qualità Buona – Migliore del Test – Prezzo medio 52,18 euro a confezione.

Garnier Bio Crema Antirughe – 63 – Qualità Buona – Miglior Acquisto – Prezzo medio 9,92 euro a confezione.

Eucerin Hyaluron Filler Antietà – 54 – Qualità Media – Prezzo medio 28,33 euro a confezione.

L’Oreal Paris Revitalift Trattamento Giorno Antirughe Extra-Rassodante – 49 – Qualità Bassa – Prezzo medio 10,66 euro a confezione

Nivea Q10 Power Anti-Rughe – 45 – Qualità Bassa – Prezzo medio 9,04 euro a confezione.

Biotherm Blue Therapy Accelerated – 44 – Qualità Bassa – Prezzo medio 55,20 euro a confezione.

Avène Physiolift Giorno Emulsione Levigante – 44 – Qualità Bassa – Prezzo medio 32,97 euro a confezione.

Vichy Liftactiv Collagen Specialist – 43 – Qualità Bassa – Prezzo medio 46,22 euro a confezione.

Olaz Rigenerist Formula Avanzata Anti-Età – 42 – Qualità Bassa – Prezzo medio 19,05 euro a confezione.

Cien (Lidl) Q10 Azione Antirughe Crema Giorno – 40 – Qualità Bassa – Prezzo medio 2,92 euro a confezione.

Weleda Rosa Mosqueta Trattamento Giorno Levigante – 35 – Qualità Bassa – Prezzo medio 15,57 euro a confezione.

Caudalie Premier Cru La Crema – 32 – Qualità Bassa – Prezzo medio 87,06 euro a confezione.

