Migliori creme antirughe da acquistare secondo il test di Altroconsumo

Nei supermercati italiani si trovano numerose creme antirughe che promettono risultati strabilianti nel giro di poche settimane. Purtroppo però le cose non sono così semplici come ci vengono descritte, anzi. Nella maggior dei casi infatti le rughe restano sul nostro viso senza che troviamo una soluzione per eliminarle.

Come comportarsi allora? Uno dei suggerimenti è di controllare la classifica sulle migliori creme antirughe oggi disponibili sul mercato stilata da Altroconsumo dopo l’ultimo test. Grazie a questo elenco è possibile farsi un’idea migliore sulle creme antirughe ed effettuare una scelta più consapevole.

Classifica migliori creme antirughe di quest’anno secondo l’ultimo test di Altroconsumo

Clarins Multi-Active Jour – 65 – Qualità Buona – Quantità 50 ml – Prezzo medio 52,18 euro a confezione – Migliore del Test

Garnier Bio Crema Antirughe – 63 – Qualità Buona – Quantità 50 ml – Prezzo medio 9,92 euro a confezione – Miglior Acquisto

Eucherin Hyaluron Filler Antietà – 54 – Qualità Media – Quantità 50 ml – Prezzo medio 28,23 euro a confezione

L’Oréal Paris Revitalift Trattamento Giorno Antirughe Extra-Rassodante – 49 – Qualità Bassa – Quantità 50 ml – Prezzo medio 10,66 euro a confezione

Nivea Q10 Power Anti-Rughe – 45 – Qualità Bassa – Quantità 50 ml – Prezzo medio 9,04 euro a confezione

Biotherm Blue Therapy Accelerated – 44 – Qualità Bassa – Quantità 50 ml – Prezzo medio 55,20 euro a confezione

Avène Physiolift Giorno Emulsione Levigante – 44 – Qualità Bassa – Quantità 50 ml – Prezzo medio 32,97 euro a confezione

Vichy Liftactiv Collagen Specialist – 43 – Qualità Bassa – Quantità 50 ml – Prezzo medio 46,22 euro a confezione

Olaz Rigenerist Formula Avanzata Anti-Età – 42 – Qualità Bassa – Quantità 50 ml – Prezzo medio 19,05 euro a confezione

Cien (Lidl) Q10 Azione Antirughe Crema Giorno – 40 – Qualità Bassa – Quantità 50 ml – Prezzo medio 2,92 euro a confezione

Weleda Rosa Mosqueta Trattamento Giorno Levigante – 35 – Qualità Bassa – Quantità 30 ml – Prezzo medio 15,57 euro a confezione

Caudalie Premier Cru La Crema – 32 – Qualità Bassa – Quantità 50 ml – Prezzo medio 87,06 euro a confezione.

Migliori creme antirughe da acquistare secondo il test di Altroconsumo

Non è affatto semplice scegliere una crema antirughe efficace, sopratutto a buon prezzo.

Riassumendo

Ogni donna ha le sue esigenze e bisogna tenere conto anche del tipo di pelle. Insomma, con il test della nota rivista è possibile fare una rassegna delle creme da considerare.

– Altroconsumo ha condotto un test sulle creme antirughe in vendita nei supermercati italiani e nei negozi specializzati. In totale sono state analizzate 12 creme.

– Si aggiudica il titolo di migliore del test la crema antirughe Clarins Multi-Acrive Jour, con un punteggio pari a 65 punti. Purtroppo il costo non è dei più economici, dato che un vasetto da 50 ml costa oltre 52 euro

– Al secondo posto la crema antirughe Garnier Bio, che supera quota 60 (l’unica a riuscirci insieme alla Clarins Multi Active. Dato il prezzo concorrenziale – 9,92 euro a confezione – Altroconsumo l’ha premiata come miglior acquisto

– Sul terzo gradino del podio, quello più basso, sale la crema Eucherin Hyaluron Filler Antietà, che fa registrare un voto pari a 54 (Qualità Media) e un prezzo di acquisto medio pari a 28,23 euro a confezione

– All’ultimo posto Caudalie Premier Cru La Crema. A pesare sulla valutazione di Altroconsumo il voto pari a 32 (qualità bassa) e il prezzo medio superiore agli 87 euro a confezione.