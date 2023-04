Migliori colombe che trovi anche nei discount, e quelle classiche per fare bella figura

La santa Pasqua è ormai alle porte, ci sono pochi giorni di tempo per provvedere all’acquisto di uno dei prodotti tipici del momento, stiamo parlando delle colombe. Ma quali sono le migliori? Approcciarsi a questo genere di prodotti alimentari non è sempre facile, vista la vasta scelta a disposizione die consumatori. Se poi vogliamo anche spendere poco, allora la scelta si complica. Quali sono quindi le migliori colombe da trovare nei supermercati economici, tipo discount? E che dire invece di quelle artigianali?

Migliori colombe da supermercato

La colomba pasquale è un prodotto tipico della festa come le uova di cioccolato. Solitamente le acquistiamo per portarle ai nostri amici e parenti come omaggio data la ricorrenza. In questi casi ci piace fare bella figura e comprare un prodotto che sia di buon livello, magari addirittura artigianale. In questo specifico caso però i prezzi si alzano sensibilmente. Se invece vogliamo metterlo sulla nostra tavola e ci accontentiamo di quel gusto particolare senza badare troppo alla qualità del marchio, allora la nostra scelta può ricadere anche su qualche discount. Particolarmente nota è infatti la colomba Favorina. Si tratta di un prodotto a marchio Lidl, quindi nel cuore della spesa economica da discount.

A dire il vero, le recensioni non sono particolarmente lusinghiere in questo caso, ma il prezzo è decisamente incoraggiante, vito che costa solo 5,49 euro. Sempre rimanendo a tema supermercati, un’altra tra le migliori colombe economiche è senza dubbio quella a marchio Conad. Il prodotto si caratterizza per la quantità di canditi e mandorle maggiore di altre colombe da supermercato. Superconveniente anche il prezzo, solo 2,95 euro. Anche la colomba Coop ha un buon riscontro di critica.

I prodotti artigianali

Il prezzo si aggira intorno ai 5,95 euro. Infine, segnaliamo tra le migliori colombe da discount, anche quella a marchio Carrefour, il cui prezzo si aggira tra i 5 e i 6 euro.

Quando si parla di colombe artigianali si parla dell’eccellenza. Prima però è giusto citare un altro prodotto da supermercato che però rappresenta il perfetto compromesso tra qualità e risparmio. Stiamo parlando delle colombe Tre Marie. Il prezzo solitamente è di poco inferiore ai 20 euro. Come promesso, vediamo infine a chi va il premio di migliori colombe del 2023. Secondo gli esperti di Gambero Rosso questa palma spetta alla pasticceria Andreoletti, il cui prezzo è di 40 euro al kg. Molto positive anche le recensioni per Anna Belmattino, il cui prodotto costa invece 38 euro al kg.