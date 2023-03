Migliori colombe artigianali per Pasqua 2023 secondo Gambero Rosso

Si avvicina la Pasqua e come vuole la tradizione, tutti, o quasi, mangeranno almeno un pezzo di colomba senza contare l’uovo di Pasqua, due prodotti che fanno parte della tradizione. Quando arriva questo periodo, quindi, la maggior parte delle persone si trova alle prese con gli acquisti di Pasqua. E la colomba è una delle priorità culinarie. Scegliere, però, non è facile. C’è chi acquista quelle del supermercato, chi preferisce comprare quelle artigianali. Gambero Rosso ha cercato di fare una lista delle migliori colombe artigianali, si tratta di una selezione di colombe che hanno ottenuto un punteggio superiore a 60 e fino a 100. Vediamo, allora, quali sono le colombe selezionate da Gambero Rosso per Pasqua.

Migliori colombe artigianali di Pasqua 2023

Si parte con le colombe che hanno ottenuto un punteggio superiore a 85. Andando in ordine alfabetico, troviamo la colomba Renato Bosco – Saporè Pizza Bakery, che secondo gli assaggiatori risulta “con canditi abbondanti e ben distribuiti,” e una mollica umida e morbida.

Si sentono anche le note di bacche di vaniglia Bourbon biologica del Madagascar. Il prezzo in negozio è di 40 euro al chilo e online di 42 euro al chilo.Nella lista c’è anche la colomba Follador, dove a spiccare è la nota di Bourbon del Madagascar in polpa, poi ci sono ottimi canditi e risulta soffice. La si può trovare in vendita in Via Roma, 19 – Prata di Pordenone , www.panificiofollador.it come segnala il Gambero Rosso.

Altre due colombe da acquistare a Pasqua per chi ama i prodotti artigianali sono quella di Forno Gentile e Olivieri 1882. Nel primo caso si tratta di una colomba ricca e ben glassata, con una nota di vaniglia, il prezzo al chilo è di 36 euro e si trova in vendita anche su www.pastagentile.com.

Altri prodotti selezionati

La seconda si avvale di una glassa classica , burro bretone e mollica filante. Il prezzo al chilo è di 43,3 euro e viene prodotta ad Arzignano (VI) (www.olivieri1882.com).

Tra le migliori colombe da acquistare a Pasqua per chi ama i prodotti dei panettieri, troviamo anche quella dell’Antico Forno Roscioli. Dagli assaggi risulta ricca e ben sviluppata, con mandorle intere o a scaglie e profumo agrumato , tra gli ingredienti anche miele Thun. Il prezzo è di Prezzo 33 euro al kg.

Nella lista troviamo anche la colomba 10 Diego Vitagliano Bakery caratterizzata dai canditi freschi e succosi. Il prezzo è di 40 euro. C’è poi la colomba del Forno Brisa con vaniglia macinata grossa del Madagascar e Papua Nuova Guinea,al prezzo di 39 euro al kg, e la colomba del Panificio Grazioli con canditi abbondanti e soffice, da acquistare a 35,50 euro al kg.

Alte colombe selezionate sono: