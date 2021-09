Migliori città al mondo del 2021 secondo Time Out: ecco quali sono

Time Out, nota rivista di viaggi inglese, ha aggiornato la classifica delle migliori città al mondo del 2021. La graduatoria si basa su tre parametri: le attrazioni culturali da visitare, la cucina e la vita notturna.

Classifica delle migliori città al mondo del 2021

La migliore città al mondo del 2021 secondo Time Out è San Francisco, nel nord della California. La rivista britannica l’ha premiata per quella che definisce “un’imbattibile combinazione di progresso e sostenibilità”. Al secondo posto Amsterdam, capitale dell’Olanda, che nel periodo di lockdown ha riscoperto il centro storico mostrando a tutto il mondo la sua storia e la sua bellezza, nonché lo spirito comunitario. Sul gradino più basso del podio si posiziona Manchester, in Inghilterra: la città inglese viene elogiata per il grado di resilienza contro il Covid.

La classifica prosegue con il quarto posto di Copenaghen, un “luogo rilassante” dove la qualità della vita è tra le più alte al mondo grazie alle tante iniziative ecologiche messe in campo dalla capitale della Danimarca. Quinto posto per New York, che come Manchester è riuscita a respingere con efficacia e resilienza la minaccia portata dalla pandemia di Covid-19. E quando si parla di rapporto uomo-ambiente, impossibile non citare Montreal, in Canada, classificata al sesto posto della classifica. La città canadese ha all’attivo numerosi progetti, dalla trasformazione dei viali del centro in piccole foreste urbane, al divieto di utilizzo della plastica monouso.

Nella top 10 di Time Out delle città migliori al mondo 2021 c’è anche Praga

Nella top 10 di Time Out delle migliori città al mondo 2021 figura anche Praga, la capitale della Repubblica Ceca: il premio non va esclusivamente al valore architettonico e artistico della città, ma anche alla capacità di regalare alle persone che ci abitano “incredibili opportunità con semplici piaceri”.

Ottava posizione per Tel Aviv, in Israele: su tutte meritano profonda ammirazione la comunità Lgbtq+ e quella vegana. Al nono posto ecco Porto, in Portogallo, premiata per la pedonalizzazione e le gallerie d’arte. Infine, chiude la classifica Tokyo, la capitale del Giappone, che eccelle per il trasporto pubblico ed è “ideale per andare alla scoperta di novità”.

Vedi anche: Le migliori birre artigianali d’Italia in lattina e bottiglia da acquistare: tutti i premi di Birra dell’Anno