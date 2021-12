Migliori champagne, vini e spumanti di Natale 2021 secondo la rivista Elle

Che Natale sarebbe senza bollicine? Per quest’anno la rivista Elle ha stilato una mini guida ai migliori champagne, vini e spumanti di Natale 2021. Siete curiosi di scoprire quali vini sono stati selezionati dal popolare magazine francese?

La selezione dei migliori champagne, vini e spumanti di Natale 2021 secondo Elle

Ecco la selezione di champagne, vini e spumanti della rivista Elle per brindare alle prossime feste di Natale e Capodanno:

#1 Cavit (Cantina viticoltori del Trentino): 4Vicariati Trentino Superiore Doc Rosso 2017 / Muller Thurgau Spumante – Provincia autonoma di Trento

#2 Mionetto: Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG Extra Dry Prestige Collection – Valdobbiadene, provincia di Treviso

#3 Scacciadiavoli: Spumante Metodo Classico Brut Rosé – Montefalco, provincia di Perugia

#4 Vins d’Alsace: Gewurztraminer Clos Gaensbronnel 2016 Willm – Colmar, Alsazia

#5 Castiglion del Bosco: Millecento Brunello di Montalcino Riserva 2015 – Montalcino, provincia di Siena

#6 9diDANTE: 9diDANTE Purgatorio – Torino

#7 Bombay (Gruppo Bacardi): Bombay Sapphire Premier Cru

#8 Disaronno: Disaronno Velvet – Saronno, provincia di Varese

#9 Martini (Gruppo Bacardi): Martini Riserva Speciale Rubino / Martini Riserva Speciale Bitter

#10 Doppio Malto: Magnus – Erba, provincia di Como.

In lizza anche lo spumante Muller Thurgau

In primo piano abbiamo due proposte di Cavit, la Cantina viticoltori del Trentino: il vino rosso 4Vicariati Trentino Superiore Doc Rosso 2017 in versione Magnum da 1,5 litri e lo spumante Muller Thurgau, uno dei grandi classici delle feste di fine anno.

Riflettori accesi anche su Mionetto, la storica cantina di Valdobbiadene in provincia di Treviso, che nel 2021 punta sul Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG Extra Dry Prestige Collection, spumante ideale da accompagnare alle pietanze tipiche che si consumano a Natale e a Capodanno.

Menzione speciale per l’azienda vitivinicola Scacciadiavoli di Pambuffetti. La scelta per quest’anno ricade sullo spumante Brut Metodo Classico Rosé, realizzato interamente con uve Sagrantino, il prodotto d’eccellenza del territorio umbro di Montefalco, in provincia di Perugia.

Infine, Chiara e Massimo Ferragamo della tenuta Castiglion del Bosco a Montalcino propongono il Millecento Brunello di Montalcino Riserva 2015, definito come la più alta espressione di Sangiovese.

