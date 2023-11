Protezione della ferita, controllo del sanguinamento e assorbimento di essudato: ecco i motivi che spingono molti a cercare i migliori cerotti per medicazione presenti sul mercato. Essi svolgono, infatti, un ruolo importante nella gestione delle ferite e nella promozione della guarigione: forniscono, ad esempio, una barriera protettiva tra il taglio e l’ambiente esterno. Grazie a essi, quindi, si riduce il rischio di infezione da agenti patogeni, si impedisce la contaminazione e si protegge la ferita da traumi fisici. In più, tali dispositivi sono utilizzati anche per controllare il sanguinamento da ferite superficiali perché possono avere proprietà emostatiche che favoriscono la coagulazione del sangue.

Infine, assorbono l’essudato ovvero il fluido che fuoriesce dalla ferita mantenendo pulita quest’ultima e riducendo il rischio di infezione.

Sul mercato, come detto, ce ne sono di diversi tipi. Quali scegliere allora? Ecco la classifica 2023 di Altroconsumo.

Il test

Per definire quali sono i migliori cerotti da medicazione disponibili sul mercato, Altroconsumo ha confrontato 15 prodotti delle marche più conosciute. Sia quelle reperibili nella grande distribuzione che nei negozi online e specializzati. Più nel dettaglio, sono stati testati quelli classici per la protezione della ferita acquistati tra lo scorso maggio e giugno 2023. Per quanto concerne il prezzo indicato, esso si riferisce a quello individuato a maggio mentre tra i prodotti testati, comunica l’associazione, ve ne sono anche due in bamboo, uno con aloe e un cerotto blu che è il più venduto su Amazon.

Per quanto riguarda il giudizio globale, si evince che la prova pratica ha pesato per il 70%. Ogni cerotto è stato testato sulla pelle non lesa da sessanta consumatori ognuno dei quali ha provato tre prodotti. Sono state 272 le persone che hanno partecipato alla prova pratica e valutato globalmente il prodotto esprimendo un giudizio anche sulla facilità dell’apertura, sul posizionamento nonché sulla rimozione delle alette.

In più è stato valutato l’aspetto, la consistenza al tatto, la flessibilità, la resistenza all’acqua e la tenuta dell’adesivo.

Oltre alla qualità dei cerotti, è stato valutato anche l’impatto ambientale del prodotto e dell’imballaggio considerando il peso della confezione nonché il numero dei dispositivi. Infine, per il 10% hanno pesato nel voto finale anche la leggibilità e la completezza delle informazioni presenti sull’etichetta. Sono stati penalizzati, quindi, quei prodotti che non riportavano su di essa l’informazione sullo smaltimento che è prevista dalla norma imballaggi.

Migliori cerotti da medicazione 2023 da acquistare al supermercato secondo Altroconsumo

Dopo la classifica dei migliori dolci al cucchiaio 2023 da acquistare al supermercato, Altroconsumo ha annunciato anche quella dei migliori cerotti da medicazione. Di questi ultimi, come tutti immagineranno, ce ne sono di tanti tipi e di tante marche. Proprio per questo Altroconsumo mediante la piattaforma ACmakers ha effettuato un’indagine per capire quali testare.

E dunque, dall’analisi emerge che tra i migliori cerotti da medicazione ci sono quelli Pharma della Lidl. Ha ottenuto il punteggio di 78 (qualità ottima). La confezione è da 30 cerotti, il colore è quello della pelle mentre il prezzo è di 0,99 centesimi. Con 77 punti (qualità ottima) ci sono i cerotti effetto barriera Compeed. In questo caso la confezione contiene 20 unità di prodotto, il colore è pelle chiara mentre il prezzo medio è di 1,99 euro. E ancora con 75 punti (qualità ottima) troviamo gli Hansaplast Universal la cui confezione è di 20 cerotti, il colore è della pelle mentre il prezzo medio di 1,32 euro.

