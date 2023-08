Migliori caffè per Moka da comprare al supermercato secondo due nuovi test

Ormai va sempre più di moda il caffè in capsule e quello in moka ha perso un pò dell’appeal di un tempo. Nonostante questo, quasi tutti hanno in casa una moka e quando si va al supermercato si tende a scegliere la marca che da sempre ci accompagna dall’infanzia o quella che ci hanno suggerito parenti e amici. Non sempre, però, si sceglie il caffè in base ai consigli degli amici ma si guarda anche agli sconti presenti, le offerte o qualche caratteristica che sembra conquistarci di più. Il sito linkiesta.it e Altroconsumo, in due differenti analisi, hanno dato dei voti ai caffè per moka del supermercato. Linkiesta ha coinvolto il Coffee Specialist Gianni Tratzi, che ha aiutato nella fase degli assaggi. Ecco, allora, i migliori da acquistare al supermercato, secondo Altroconsumo e la prova assaggio del portale Linkiesta.

Caffè per Moka assaggiati da Linkiesta

Tra i fattori presi in considerazione durante l’assaggio del caffè, troviamo la scelta Arabica e Robusta.

Di solito infatti la specie Arabica è migliore della Robusta, ma questi sembrano lavorati meglio. C’è poi da valutare la freschezza e le informazioni in etichetta – che come scrive Linkiesta “spesso mancano informazioni legate alla provenienza dei chicchi e ai processi di produzione”.

Tra quelli assaggiati e considerati sufficienti, il portale suggerisce il caffè Chicco d’Oro, che ha ottenuto il punteggio di 6, quindi la sufficienza, premiato perché il pack è intrigante e durante l’apertura del pacco si sentono note di cioccolato al latte. Questo caffè è venduto al prezzo di 3,20 euro per 250 grammi. C’è poi il caffè il Viaggiator Goloso 100% Arabica, a cui Linkiesta ha dato il voto di 6 e mezzo dopo l’assaggio.

Migliori caffè secondo Altroconsumo

Di questo caffè è emerso sicuramente un gusto più fresco e aromi complessi come ha sottolineato il report.Voto 7 per il caffè Alce Nero, un caffè Biologico e Fairtrade i cui chicchi arivano dall’Amerca Latina, che ha come caratteristica le note di vaniglia e un retrogusto corto. Il prezzo è di 4,79 euro per 250 grammi di prodotto. Infine, troviamo il caffè ¡Tierra! Lavazza con un punteggio di 8. Si tratta di un progetto della Lavazza per la tutela del pianeta. L’assaggiatore ha confermato che all’apertura del pacco si sentono le note di cacao e nocciola e in tazza il gusto appare molto dolce.ù

Di recente, invece, anche Altroconsumo aveva pubblicato una classifica con i migliori caffè per moka che erano risultati essere: