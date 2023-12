Anche a Natale può essere una buona idea fare un regalo per la casa, come ad esempio portare quelli che sono i migliori caffè che oggi possiamo acquistare nei nostri supermercati. Si, ma quali comprare? La ristretta classifica (sono solo quattro quelli scelti) ci svela su quali marche puntare per fare bella figura.

I fantastici 4

È usanza tutta italiana, soprattutto del meridione, quella di portare confezioni di caffè quando si va a trovare un amico o un parente. A Natale è forse più originale regalare dei panettoni artigianali, ma ad ogni modo non è detto che sia interessante conoscere quali sono i caffè migliori del momento solo per fare dei regali natalizi.

Molti italiani infatti sono grandi consumatori di caffè e per questo motivo può essere particolarmente utile conoscere quali sono quelli migliori da acquistare al supermercato. Gli esperti di Altroconsumo ci hanno offerto la loro speciale competenza per scoprire di quali si tratta. Gli esperti in questione pubblicano periodicamente i risultati dei loro test e ci svelano quali sono i prodotti migliori in diverse. E questo discorso è utile sia per quanto riguarda la qualità del prodotto, che per quanto concerne la sicurezza alimentare.

ad esempio, è particolarmente utile scoprire qual è la componente chimica di determinati alimenti, ossia gli ingredienti utilizzati e in che percentuale vengono inseriti nel prodotto stesso. In questo caso Altroconsumo ha preso in esame il caffè. In particolare ha testato un totale di quindici tra le marche di caffè macinato per moka disponibili in commercio e che i consumatori italiani possono comprare scegliendoli dagli scaffali nei principali supermercati. A quali risultati sono giunti? I parametri in questione hanno preso in esame la qualità organolettica del caffè macinato ma anche la qualità e il prezzo oltre che il gusto. Insomma, uno studio completo.

Migliori caffè, la classifica

Pronti per conoscere quali sono i migliori caffè da acquistare al supermercato sotto casa? Ecco la classifica dei fantastici 4, se ci concedete questa simpatica citazione relativa alla famosa famiglia di supereroi targata Marvel:

1.

Illy Classico caffè tostato macinato: 77 punti.2. Carrefour Classico Miscela Tradizionale: 77 punti.3. Lavazza Qualità Rossa: 75 punti.4. Conad Caffè Macinato Qualità Classica: 75 punti.

Abbiamo sostanzialmente un doppio parimerito. Al primo posto con 77 punti troviamo infatti Illy Classico, mentre con lo stesso punteggio si posiziona quello di marca Carrefour. In seconda posizione ci sono invece Lavazza e Conad. Se invece questa classifica ridotta non vi soddisfa, allora ecco le posizioni complete di tutte e 15 le marche testate dagli esperti.

Insomma, ora potete andare nel vostro supermercato e acquistare il prodotto che più vi soddisfa, tendendo presente che secondo gli esperti di Altroconsumo, i prodotti migliori sono quelli posizionati in cima a questa speciale classifica. A voi la scelta.

