Migliori bottiglie di vino al mondo sotto i 19 euro secondo il New York Times (ci sono anche 4 italiane)

Eric Asimov, il critico enogastronomico più famoso degli Stati Uniti d’America, si dice certo che per bere un buon vino non occorre affrontare una spesa stellare, anzi. E per dimostrare la sua affermazione, ha selezionato per l’autorevole New York Times i 20 migliori vini di quest’anno (2023, ndr) il cui prezzo è sotto i 20 euro. Per la sua selezione, Asimov ha concentrato la propria attenzione sui vini che provengono da zone meno note rispetto a quelle tradizionali, dove è più semplice poter acquistare dei buoni vini a prezzi più accessibili.

Classifica migliori bottiglie di vino al mondo sotto i 19 euro secondo il New York Times

Tra le 20 bottiglie di vino ritenute migliori al mondo dal critico enogastronomico, figurano anche 4 etichette italiane: due appartengono al Veneto, 1 alla Toscana e un’altra all’Abruzzo.

1) Ramilo Wines Jackpot Vinho Regional Lisbona 2021 – 10,99 dollari a bottiglia

2) Celler Credo Penedès Miranius Xarello 2020 – 15,99 dollari a bottiglia

3) Pepiere Muscadet Sevre et Maine Sur Lie La Pépie 2022 – 16,99 dollari a bottiglia

4) Fabien Jouves Cahors Haute Cot de Fruit 2022 – 16,99 dollari a bottiglia

5) Vaona Valpolicella Classico 2022 – 17,99 dollari a bottiglia ITALIA

6) Brunnhilde Claux Notre Terre Vin de France Rouge 2021 – 18,99 dollari a bottiglia

7) The Whole Shebang California Fifteenth Cuvée – 18,99 dollari a bottiglia

8) Torre Alle Tolfe Chianti Colli Senesi 2020 – 18,99 dollari a bottiglia – ITALIA

9) Brand Riesling Trocken Landwein Thein 2022 – 18,99 dollari a bottiglia

10) Carlos Raposo Dao Impecavel Tinto 2021 – 18,99 dollari a bottiglia

11) Domaine de Majas Cotes Catalanes Blanc 2021 – 18,99 dollari a bottiglia

12) Aphros Vinho Verde Loureiro 2021 – 19,96 dollari a bottiglia

13) Hornillos Ballesteros Ribera del Duero Mibal Joven 2021 – 19,96 dollari a bottiglia

14) Chateau Peybonhomme Les Tours Blaye Cotes de Bordeaux Le Blanc Bonhomme 2021 – 19,96 dollari a bottiglia

15) Domaine Yohan Lardy Vin de France Poppy Gamay 2021 – 19,99 euro dollari a bottiglia

16) Jasci Montepulciano d’Abruzzo 2020 – 19,99 euro dollari a bottiglia ITALIA

17) Lise and Bertrand Jousset Vin de France Exile Rose Petillant 2022 – 19,99 dollari a bottiglia

18) Mongarda Colli Trevigiani Glera Col Fondo Frizzante 2021 – 19,99 dollari a bottiglia ITALIA

19) Domaine Dupeuble Père et Fils Beaujolais 2022 – 19,99 dollari a bottiglia

20) Filipa Pato and Williams Wouters Bairrada Dinamica Baga Tinto 2022 – 19,99 dollari a bottiglia.

Scegliere un ottimo vino che non costi troppo non è un’impresa facile, ma con questa lista dei migliori vini sotto i 20 euro la scelta può rivelarsi più semplice.

