Migliori biscotti da comprare al supermercato secondo Altroconsumo

I biscotti sono sicuramente dei prodotti alimentari che tutti amano consumare sia la mattina per colazione che come snack a merenda. In commercio se ne trovano tanti tipi e non è sempre facile scegliere i migliori prodotti, sia come prezzo che come qualità. Ci ha pensato quindi Altroconsumo a stilare la classifica dei biscotti migliori da comprare al supermercato, tenendo conto di alcune variabili come caratteristiche nutrizionali ed anche gli ingredienti.

Più nel dettaglio, Altroconsumo ha analizzato 124 biscotti, arrivando a dare un punteggio ai migliori e guardando a caratteristiche come la presenza di fibre, vitamine e minerali. Ovviamente tenendo conto anche delle sostanze negative come i grassi saturi. Allo stesso modo sono stati considerati i biscotti che contenevano ingredienti di pessima qualità e che quindi hanno ottenuto un basso punteggio.

La classifica dei migliori biscotti da comprare al supermercato

Tra i migliori biscotti, quindi, troviamo i biscotti Conad Piacersi, che sono venduti per 16 centesimi a porzione, con un punteggio totale di 57.

Gli altri da comprare

Ma anche i biscotti Md frollino integrali biologici che hanno ottenuto un punteggio di 58. Tra i primi posti anche i biscottini Bío di Esselunga, biscotti secchi assortiti che hanno ottenuto un punteggio di 59.I migliori in assoluto, però, sono isenza zuccheri aggiunti frollini integrali con vaniglia latte e cereali. Come punteggio hanno ottenuto 60 e costano 0,20 centesimi a porzione. Questa marca, insomma, si aggiudica il miglior punteggio.Per quanto riguarda itroviamo quelli di Esselunga Bío. Ma anche i biscotti Dolciando (Eurospin) digestive e i biscotti della Colussi, che hanno un punteggio di 56 e costano circa 0,09 centesimi a porzione.Va precisato che i biscotti frollino integrale senza zuccheri aggiunti di oro Saiwa, che risulta anche il migliore in assoluto, è anche quello migliore dal punto di vista nutrizionale e migliore della categoria “senza”.

Altri biscotti in classifica sono i Colussi GRAN VARIÉ Fantasie del Mattino con un punteggio di 56 proprio come i Colussi Oswego. Ci sono anche i Colussi Zuppa Latte Semplici, venduti a 12 centesimi a porzione, gli Oro Saiwa 5 Cereali, gli Oro Saiwa Fibraattiva e le Balocco Cruschelle. Tutti con buoni punteggi. Con un punteggio di 55 troviamo i Gran Cereale Croccante con riso, i Colussi Gran turchese e i Mulino Bianco Buongrano.

Con punteggi sotto 55 figurano altri tipi di biscotti come Colussi Foglie Magiche Con Farina Integrale e Cereali, Oro Saiwa Senza Glutine Grano Sarceno e Divella Fantasie Del Mattino Ottimini Classici. Di recente, invece, avevamo visto quali sono le migliori patatine secondo una doppia cloassifica.