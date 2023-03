Migliori aziende per parità di genere, arriva la classifica di Equileap

L’inclusività è un concetto che ancora stenta a decollare, ma certo non ci immaginavamo che ancora ci sono grandi distinzioni tra uomo e donna a lavoro. Ebbene, Equileap ha scovato le migliori aziende per parità di genere, ossia le 100 società che più di tutte si sono dimostrate sensibili all’argomento nel 2023.

Migliori aziende per parità di genere, lo studio

Il primo marzo è stato pubblicato Gender equality global report & ranking 2023, la classifica delle 100 aziende che si sono dimostrate attente ai propri dipendenti, senza pregiudizi di genere. Lo studio di Equileap si è basato su ben 3.787 aziende in 23 mercati. Sono invece 19 i criteri adottati dall’analisi per capire se effettivamente c’è stata parità di genere a lavoro. Tra i criteri presi in esame, l’equilibrio di forza lavoro tra uomo e donna, il divario retributivo, i congedi parentali e la prevenzione per le molestie sessuali. Insomma, uno studio completo che ha esaminato attentamente l’ambiente lavorativo e la struttura organizzativa di tantissime aziende.

La classifica

Mirvac; Diageo; Medibank; Allianz ; UBS Group; Aena; Yara International; National Grid; GPT Group; Westpac; L’Oreal; Sodexo; ASX; CIBC; Standard Chartered; Transurban; Enagás; DNB; Dow; Dexus; Experian; Commonwealth Bank; Procter & Gamble ; Carsales.Com; International Flavors & Fragrances; Admiral Group; Moneysupermarket.Com; AGL Energy; SSE; Schneider Electric; Vodafone; Tele2; Smartgroup; Sanofi; Orang; S&P Global; AstraZeneca; Viva Energy; Danone; WPP; Johnson Matthey; Tate & Lyle; Novartis; Castellum; Enel; Vivendi; Wolters Kluwer; BHP; IAG; GlaxoSmithKline; Viaplay Group; QBE; Publicis Groupe; Cummins; National ; M&G; ABN AMRO; ITV; Sparebank; DSM; JPMorgan Chase; Saint-Gobain; Biogen; Wells Fargo; Storebrand; Burberry; Xero; Royal Bank of Canada; Unilever; Landsec; Accenture; UniCredit; Origin Energy; Metcash; Bank of America; Philip Morris International; Capgemini ; TAG Immobilien; Eni; Schibsted; Covivio; Hera; BBVA; OZ Minerals; BNP Paribas; Societe Generale; Covestro; EDP; Kering; Telenor; Goldman Sachs; General Mills; Red Eléctrica; Stockland; Challenger; Meta (ex-Facebook); AT&T; Super Retail Group; VF Corporation; Croda.

Qual è il risultato?

Le classifiche sono sempre qualcosa di simpatico da commentare, soprattutto quando ci si dedica a liste più frivole, come quelle sugli animali. In questo caso, invece, parliamo di qualcosa di decisamente serio. Quindi, chapeau per Mirvac, che si prende il primo posto di questa prestigiosa classifica relativa alle migliori aziende per parità di genere. Per chi non la conoscesse, Mirvac è un gruppo immobiliare australiano con attività di investimento immobiliare, sviluppo e servizi di vendita al dettaglio. Diageo e Medibank completano il podio. Per quanto riguarda invece il gruppo di studio, Equileap è la più importante organizzazione di ricerca in merito ai dati relativi al Gender Equality a lavoro. È la sesta volta che la società stila questa speciale classifica per scoprire quali sono le società che meglio di tutte stanno operando nella parità tra uomo e donna.