I tre migliori auricolari economici senza filo: guida all’acquisto

La tecnologia negli ultimi anni sta continuando a fare passi da giganti, permettendoci di utilizzare dispositivi sempre più smart. Ad esempio, chi non preferisce gli auricolari senza filo, rispetto a quelli tradizionali che ingombrano non poco? Grazie alla connessione bluetooth è infatti possibile utilizzare questo accessorio senza collegarlo con il classico cavetto per l’uscite cuffie da 3.5.

Gli auricolari senza filo sono inoltre dotati di svariate funzioni. Infatti, i modelli più avanzati dispongono anche di microfono integrato, controlli touch e altre funzioni ancora. Si tratta di device che possono costare anche un bel po’, quindi districarsi nel settore può non essere semplicissimo. Ma quali sono i modelli migliori e più economici? Scopriamolo insieme con questa guida all’acquisto. Ecco i tre migliori auricolari economici senza filo che puoi trovare online o al supermercato.

Auricolari economici senza filo, ecco i modelli migliori

Dopo aver visto quali sono gli zaini economici migliori sulla piazza, concentriamoci su qualcosa di completamente diverso e decisamente più tecnologico.

La santa trinità degli auricolari economici senza filo inizia con. Si tratta di auricolari true wireless che offrono un ottimo rapporto qualità-prezzo. Le cuffie in questione hanno un design elegante e discreto, e sono disponibili in vari colori. La qualità audio è buona e la connessione, come ovvio che sia, avviene tramite bluetooth 5.0. Questi auricolari in-ear offrono anche una funzione aggiuntiva capare di ridurre il rumore esterno. Essendo senza fili, necessitano di unaper funzionare. L’autonomia è di circa 4 ore, mentre la custodia di ricarica intende la durata fino a 16 ore.

Presente anche la ricarica rapida, capace di ricaricare un’ora di ascolto in soli 5 minuti. I controlli touch completano l’opera offrendo una vasta panoramica di funzioni aggiuntive, com il volume, la riproduzione e le chiamate, oltre che fare da controller per l’assistente virtuale dello smartphone. Infine, il prezzo, estremamente invitante, visto che costano soltanto 20 euro. Tra i difetti però possiamo segnalare un’autonomia non proprio eccelsa, visto che i modelli più costosi offrono ovviamente molte più ore di ascolto.

Performante ed economico

Altro giro, altra corsa con Xiaomi Mi Earbuds Basic. Si tratta di cuffie TWS con tasto fisico e assistenti vocali. La qualità audio offerta è di distretto livello, sia per la musica che per le chiamate. Presente anche la funzione per ridurre il rumore esterno, come nel modello precedente. La batteria integrata dispone di 4 ore di autonomia, mentre quella nella custodia arriva a 12 ore.

Non mancano i tasti fisici per le funzioni di riproduzione e controller. La ricarica è offerta da uscita micro USB, che forse potrebbe essere non agevole per tutti. Sempre a proposito di difetti, la qualità audio non è proprio il massimo. Stessa cosa dicasi per l’autonomia. Il prezzo di soli 25 euro, però, fa sì che il prodotto in questione rappresenti un buon compromesso tra qualità e prezzo.

Per chi vuole spendere qualcosina in più

Saliamo leggermente di prezzo, per chi vuole affidarsi a un prodotto che rimanga economico, ma che presenti magari qualche pregio in più. Chiudiamo quindi con yobola T9: auricolari bluetooth TWS resistenti e impermeabili. Oltre alla resistenza, hanno un suono decisamente più apprezzato del modello precedente. Confermata anche per questo device la funzione che riduce il rumore esterno. I colori disponibili sono il bianco e il nero. Più performante anche la ricarica, che arriva a 6 ore di autonomia (addirittura 30 se si sfrutta la batteria della custodia). Non mancano i controlli touch per gestire le varie funzioni aggiuntive.

Come detto, oltre alla buona qualità offerta, gli auricolari economici senza filo in questione sono anche particolarmente adatti per chi fa attività sportiva, visto che si rivelano esser particolarmente resistenti e adatte a ogni tipo di clima, anche la pioggia, essendo impermeabili.

Il prezzo è di, quindi comunque contenuto. Non mancano alcuni difetti segnalati, come problemi di connessione in alcuni casi e un leggero ingombro per alcuni soggetti, visto che risultano essere un po’ più grandi del solito.

Questi, dunque, gli auricolari economici senza filo più interessanti del momento. Potrete come sempre scegliere il vostro prodotto anche online, con portali come ad esempio Amazon. In questo caso sarà utile consultare le recensioni anche di altri compratori, al fine di scoprire se si tratta del prodotto che fa per voi. In alternativa, potrete scegliere nei negozi fisici e affidarvi magari ai consigli del negoziante, cosi da acquistare il vostro prodotto senza dubbi.